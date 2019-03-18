3600 ek göstergeyle ilgili son gelişmeler: 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak?

3600 ek gösterge çıkacak mı? Birçok kamu görevlisi bu sorunun cevabını merakla araştırıyor. Yüz binlerce memur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana 3600 ek gösterge için nefeslerini tutmuş durumda. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı son açıklama 3600 ek göstergenin çıkmasını bekleyen kamu görevlilerini umutlandırdı. İşte 3600 ek göstergeyle ilgili son gelişmeler…

3600 EK GÖSTERGEYLE İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gün içerisinde de binlerce memuru yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge hakkında “Hemşirelerimizin de 3600 ek gösterge meselesini söz verdiğimiz şekilde çözeceğimizi ifade etmek istiyorum. Seçimden sonra ele alacağımız konulardan biri de budur.” açıklamasında bulundu.

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3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

Ek gösterge memurların, aylık ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde önemli unsurlardan biridir. Ek göstergelerin yüksek olması emekli aylığı ve ikramiyesinin de yüksek olması demektir. Bu nedenle memurlar bulundukları unvanların 1'inci derece kadroları için belirlenen ek gösterge rakamlarının yüksek olmasını istemektedirler. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile 2500 olan bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı aynı olmayacaktır. 657 sayılı Devlet Kanunu'na tabi olan öğretmen, polis, din görevlileri, hemşireler gibi birçok meslek grubu ek göstergelerin artışını dört gözle bekliyorlardı.

3600 EK GÖSTERGE HANGİ MEMURLARI ETKİLEYECEK?

Kamuda çalışanları (polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi, emekli) 3600 ek gösterge yasası çıkarsa maaşları artacak. 3600 ek gösterge hakkında yapılan son açıklama İbrahim Kalın'dan geldi. Kalın, 3600 ek gösterge konusunda 4 meslek için çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

3600 EK GÖSTERGENİN MAAŞLARA YANSIMASI



Dört meslek grubunun emekli aylığı, 3000 ek göstergeye tabi olup 25 yıl hizmeti bulunan ve 1/4'ünden emekli olanlar için 2 bin 950 lirada eşitlenecek. Hemşirelerin 2 bin 349 TL olan emekli aylığı 601 TL; öğretmen ve din görevlilerinin 2 bin 417 TL olan emekli aylığı 533 TL; polislerin 2 bin 517 TL olan emekli aylığı da 433 TL artırılacak. 30 yıl hizmeti bulunup ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkarılanların emekli aylığındaki artış 641 liraya ulaşacak. 25 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e çıkarılanların emekli aylıkları 2 bin 352 liradan 2 bin 950 liraya; 30 yıl hizmeti bulunan ve ek göstergesi 2200'den 3600'e yükseltilenlerin emekli aylıkları da 2 bin 510 liradan 3 bin 147 liraya çıkarılacak.