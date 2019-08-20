‘4-5 yıldır yalı satmıyorum’

Dünyanın en güzel konumlarından olan İstanbul Boğazı’nın incileri yalılar uzun süredir taliplerini bekliyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgilere göre satışlar durma noktasında. Çok sayıda yalı hala alıcısını bekliyor.

ULVİ ÖZCAN: EN SON 2015 YILI SONUNDA SATTIK

Bosforce Yönetici Ortağı Ulvi Özcan konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. En son 2015 yılının sonunda yalı sattığını söyleyen Ulvi Özcan, “İki tane büyük iş yaptım. 5 milyon 600 bin dolara ABD’li birine sattık. Yalı satışları durduğu için başka işlere ağırlık verdik. Geçtiğimiz bir yıl içinde ben iki yalı satıldığını duydum. Biri Paşalimanı'nda Kılıçlar Yalısı, diğeri de Kanlıca'da Mazhar Tan Yalısı. Satılık olduğunu da bildiğim yaklaşık 20 yalı var.” açıklamasında bulundu.

YÜKSEL AYIKCAN: FİYATLAR YERLERDE

Anadolu Hisarı bölgesinde faaliyet gösteren Ayıkcan Emlak’ın sahibi Yüksel Ayıkcan da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. 10 tane yalının 5 yıldır satılmadığını söyleyen Ayıkcan, “40'ın üzerinde yalı satmış biriyim. Piyasa durgun. Bir yalı sahibi 24 milyon dolara satmadığı yalısını 15 milyon dolara sattı. Fiyatlar yerlerde. 40 yıldır bu işi yapıyorum. Araplar alıyor diyorlar ama öyle bir yok. Hâlâ altyapı yok. Pislik olduğu gibi denize akıyor. Bunu da dile getirmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Hisarı bölgesinde bu yılın mayıs ayında 16 milyon dolara, mart ayında da 22 milyon dolara bir yalı satıldığını söyleyen Ayıkcan, kendisinin en son 2015 yılında 4 milyon dolarlık bir yalı satışı yaptığını belirtti.

EVRİM KIRMIZITAŞ: FİYATLARI DOĞRU YÖNETENLER SATIYOR

Remax Gayrimenkul Danışmanı Evrim Kırmızıtaş da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Boğaz’da 600 tane yalı olduğunu ve her zaman 50-60 tanesinin satılık olduğunu söyleyen Kırmızıtaş, “Önceden yalı sahipleri satışları kendi çevreleri dışında çok fazla duyurmazlardı. Ancak bu durum son zamanlarda değişti.

İstanbul Boğazı yalıları Erbilgin Yalısı’nın satılması ile çok fazla dikkat çekmeye başladı. Değişen günümüz şartları ile dünyaya açıldı.” ifadelerini kullandı.

Büyük gayrimenkullerin hiçbir zaman çabuk el değiştirmediğini söyleyen Kırmızıtaş, “Bu pek mümkün değil. Fiyatlar yüksek ve dolar üzerinden belirleniyor. Ama şartlar değişiyor. 50 milyon dolar bir kaç yıl önce 100 milyon TL yaparken şu anda 300 milyon TL yapıyor. Doğru fiyat yönetimi yapan mal sahipleri satabiliyor. Aslında her yalının bir alıcısı var. Ben her yıl iki üç tane satıyorum. Bunların bazılarını duyuruyoruz, bazılarını ise duyurmuyoruz.” açıklamasında bulundu.

100 MİLYON EUROLUK HEDİYE

Katar Emiri Şeyh Temim 2015 yılında Türkiye'nin en değerli yalısı olan Şehzade Burhanettin Efendi Yalısını, 100 milyon euro ödeyerek satın almış ve ikinci karısı Sheikha Anoud bint Mana al-Hajri'ye hediye etmişti.

İstanbul Boğazı’nın mimarisiyle en dikkat çeken yalılarından, şato görünümlü Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı şu an 550 milyon TL. Sultan II. Abdülhamit dönemi nazırlarından Müşir Zeki Paşa için yapılan yalının satış rakamı, dünyada zaman zaman satışa çıkarılan bazı adalardan bile pahalı.