Seçimden sonra bir günümüz rahat geçmedi! 4 günde 5 zam haberi aldık

Her seçim döneminden sonra ortaya çıkan zam geleneği 23 Haziran sonrasında da bozulmadı. Seçimin ardından geçen 4 günde önce motorine 22 kuruş, sonra kuru çaya yüzde 15 daha sonra da şekere yüzde 16, benzine 20 kuruş (beklenti) ve son olarak da elektriğe yüzde 15 zam yapıldı. 5 ürün de tüketimi çok fazla olan ve vatandaşın cebini doğrudan etkileyen ürünler. Yapılan zamların enflasyonu da etkilemesi bekleniyor. Ayrıca uzmanlar önümüzdeki günlerde doğal gaz fiyatınında artacağı görüşünde…

24.06.2019 MOTORİNE ZAM (PAZARTESi)

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) seçimin hemen ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Motorinde 25 Haziran'dan geçerli toplam 23 kuruş zam yapılırken, 1 kuruş tutarındaki zam ise eşel mobil sisteminden karşılanacak ve pompa fiyatına yansımayacak.” denildi.

25.06.2019 ÇAYA VE ŞEKERE ZAM (SALI)

ÇAYKUR ise artan yaş çay ürün, işçi ve işletme maliyetlerini göz önünde bulundurarak kuru çaya zam yapma kararı aldı. ÇAYKUR Yönetim Kurulu kararı ile kuru çaya yüzde 15 zam yapıldığını duyurdu.

Hemen ardından aynı gün içerisinde şekere de zam geldi. Türkiye Şeker Fabrikaları'ndan yapılan yazılı açıklamada, “50 kilogramlık polipropilen torbalarda ambalajlı kristal şekerin fabrika çıkışı satış fiyatı, 25 Haziran tarihinden itibaren geçerli olmak üzere %16 artırılarak (KDV hariç) 3.57 TL/Kg olarak yeniden tespit edilmiştir” denildi.

26.06.2019 BENZİNE ZAM BEKLENTiSi (ÇARŞAMBA)

Motorin zammının ardından akaryakıt yetkilileri benzin fiyatlarına 20 kuruş civarı zam beklediğini söyledi. Yetkililer bu zammın tamamının tüketiciye yansıyacağını söylüyor. Eşel mobil sisteminin devreye girmesi için 15 kuruş civarı bir zammın daha gelmesi gerekiyor.

27.06.2019 ELEKTİRİĞE ZAM (PERŞEMBE)

Elektrik fiyatı 1 Temmuz itibarıyla yüzde 14.98 zamlanacak. Enerji Piyasası Denetleme Kurulu’nun (EPDK) yaptığı toplantı neticesinde, kamu ve özel sektör üretim şirketlerinin biriken maliyetlerinin tüketiciye yansıtılmasına karar verildi. Doğalgaz için de çift haneli zam yapılacağı tahmin ediliyor.

Seçimden sonra her gün bir zam haberinin gelmesi akıllara Kemal Sunal’ın ‘zama zam’ cümlelerini hatırlattı. İşte o video: