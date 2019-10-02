4 kişilik bir ailenin elektrik faturası 163 TL’ye çıktı

Elektriğe gelen yüzde 14.9'luk zammın ardından Elektrik Mühendisleri Odası bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamaya göre yeni zamla birlikte dört kişilik bir ailenin elektrik faturası 142 TL'den 163 TL'ye çıktı.

Zamla birlikte elektrik fiyatları kilovatsaat başına;

· Ticarethanelerde 75.69,

· Aydınlatmada 70.21,

· Tarımsal sulamada 66.61,

· Sanayide 65.69,

· Konutlarda 57.28,

· Şehit aileleri ve muharip malul gazilerde 27.47

· Genel aydınlatmada 50.60 kuruş oldu.

‘ÖZELLEŞTİRMENİN ACI REÇETESİ GÖRÜLMÜŞTÜR’

Elektrik Mühendisleri Odası’ndan yapılan açıklamanın devamında elektrik dağıtım şirketlerinin özelleştirilmesinin vatandaşa olumsuz yansıdığına vurgu yapılarak şu açıklamada bulunuldu:

Yıllardır uygulanan özelleştirme ve piyasalaştırmaya dayalı enerji politikalarının ülkeyi getirdiği nokta, elektrikte sürekli yükselen fiyatlar ve bunun tüm sektörleri doğrudan etkilemesiyle iğneden ipliğe her ürüne zam gelmesidir. 1990`lı yıllarda başlayan yap-işlet ve yap-işlet-devret modeli üretim santrallerinin satın alma garantileri nedeniyle fiyatların yükseldiği ve halen yeni yatırımlarda da bu garantilerin verilmesi sonucu artan enerji maliyetlerinin yine zam olarak yansıyacağı açıktır. Özelleştirmenin acı reçetesi herkes tarafından görülmüştür. Temel bir insan hakkı olan enerji hizmeti ucuz, kesintisiz ve kaliteli bir şekilde kamu tarafından sunulmalıdır. Bunu sağlamanın tek yolu ise enerji alanının, şirketlerin kâr hırsı ile değil, kamu yararını hedef alan politikalarla yönetilmesidir. Ülkemizin daha büyük açmazlarla karşılaşmaması için özelleştirme uygulamalarına son verilerek, acilen yeniden kamulaştırmalar yapılmalıdır.

ENFLASYONU DA ETKİLEYECEK

Merkez Bankası'nın enflasyon raporunda paylaştığı formüle göre, elektrikteki son zam, tüketici enflasyonunu (TÜFE) 0.45 puanı doğrudan, 0.30'u dolaylı olmak üzere toplam 0.75 yüzde puan yukarı çekecek. Zam, hem sanayide üretim maliyetleri artırarak ürün fiyatlarını yükseltecek, hem de ödenen faturaları artıracak. Enerji zamları, enflasyon üzerinde, doğalgaz ve elektrik gibi ürünlerin fiyat endeksi içindeki payı ile orantılı olan doğrudan etkileri bulunuyor.