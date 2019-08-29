4 milyonluk lüks araca teklif verilmedi

Ticaret Bakanlığı’nın, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışı e-ihale üzerinden yapılıyor. http://www.eihale.gov.tr adresinden, mobil uygulama ve e-devlet’ten erişilebilen sistemde 2014 yılından bugüne gerçekleştirilen e-ihale satışlarında özellikle lüks araçlar dikkat çekiyor.

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü otoparkında kaçak ve ‘M’ plakalı olarak tabir edilen terk edilmiş çok sayıda araç, 3 aylık zaman aşımı sürelerinin ardından ihaleyle satışa çıkarıldı.

Antalya Tasfiye İşletme Müdürlüğü, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon TL olan ve Türkiye’deki işini sonlandırdıktan sonra ülkeden ayrılan yabancı iş adamının gümrüğe takılan Rolls- Royce marka otomobili de zaman aşımı süresinin dolması nedeniyle 3 milyon TL’den e- ihaleyle satışa çıkarıldı.

Katılım teminatı 100 bin lira olan araç için teklif verilmedi. Araç, eylül ayı sonunda yüzde 25 indirimle 2 milyon 250 TL’den tekrar satışa sunulacak. Araca bu ihalede de alıcı çıkmaz ise yüzde 25 indirim daha uygulanarak 1, 5 milyon liradan satışa sunulacak.

DHA