4 soruda e-haciz uygulaması

İki ayda yaklaşık 5 milyon kişiye e-haciz uygulandı. Motorlu Taşıtlar Vergisi, mahkeme harç borcu, trafik cezası, Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borcu, sigara cezası, köprü kaçak geçiş dahil hemen hemen tüm borç ve cezalar için e-haciz yapıldı. Vatandaşlar yeni tanıştığı bu uygulama hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. İşte son dönemde borçlu kişilerin korkulu rüyası haline gelen yeni uygulama hakkında merak edilenler…

1) SADECE BANKA HESAPLARINA MI e-HACİZ GELİYOR?

Avukat Cenk Söbe konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. e-haciz uygulamasının, gerek 6183 sayılı yasa ile kamu alacaklarında, gerekse İcra İflas Kanunu uyarınca özel kişiler arasındaki alacak ilişkisinde uygulandığını belirten Cenk Söbe, “Buna göre borçlunun, gayrimenkulleri, üstüne kayıtlı araçları, PTT posta çeki hesapları ve banka hesapları e-haciz uygulanarak haczedilebilecektir. e-haciz dediğimiz yolla, aleyhine icra takibi kesinleşen borçlunun az önce saydığım mallarına direk sistem üzerinden haciz işlenebilir.” dedi.

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2) HABERİNİZ OLMADAN UYGULANABİLİR Mİ?

Banka hacizlerinin sistem üzerinden direkt uygulanmadığını, bankalara e-tebligat yolu ile gönderilen bir yazı sonrası banka tarafından uygulandığını söyleyen Söbe, “Tabi e-haciz kamuoyunda algılandığı gibi, borçlunun haberi olmadan uygulanan bir haciz değildir. Şöyle ki, borçlu adına ihtiyati haciz kararı yok ise haciz işlemi öncesi tebligat esastır. Borçluya e-haciz uygulanmadan evvel mutlaka icra dairesi veya vergi dairesinden ödeme emri veya icra emri gönderilir.” dedi.

3) İTİRAZ SÜRESİ KAÇ GÜN?

Avukat Cenk Söbe, kişiye tebligatın ulaşmasının ardından 7 gün içerisinde itiraz hakkı olduğunu belirtti. Bu tebligat yapıldıktan sonra 7 gün içinde itiraz edilmez veya dava açılmaz ise haciz işlemlerine geçildiğini belirten Söbe, “Yani borçluya haciz uygulanmadan önce borcu ödemesi ya da itiraz etmesi hakkı tanınır.” açıklamasında bulundu.

4) HACİZ İLE e-HACİZ ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu da konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu. Ağaoğlu, e-hacizin sadece banka hesabına gelmediğini ve kişinin bütün mallarına gelebildiğini tekrarlayarak, “Burada tek fark icra dairesi devreye girmiyor. Vergi dairesi personeli bunu yapıyor.” ifadelerini kullandı.