4 Temmuz altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü?

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Günlerdir döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar ile bir aşağı bir yukarı hareket eden altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşün ardından dengeli bir seyir izliyor. 4 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 257,45 TL’den alınırken, 257,56 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 411,84 TL’den alınırken, 421,18 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 821,85 TL’den alınıyor ve 843,13 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.675,00 TL’den alınıyor, 1.715,00 TL’den satılıyor.