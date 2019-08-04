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4 Temmuz altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü?

Altın fiyatları her zaman olduğu gibi yine en çok merak edilen konuların başında gelirken, çeyrek altın ve gram altın en çok takip edilen altın türlerinin başında yer alıyor. Ülkemizde altın geleneksel hediyeleşme aracı olarak da kullanıldığı için sıklıkla yatırımda da tercih ediliyor. Geleneklerimizde büyük bir yeri olan çeyrek altın, fiyatının çok yüksek olması sebebi ile yavaş yavaş yerini gram altına bırakıyor. İşte güncel altın fiyatları...

09:42 -
Haberler Ekonomi
4 Temmuz altın fiyatları: Çeyrek ve gram altın fiyatı düştü mü?

Yatırımları olanlar ve altın yatırımı yapmayı planlayanlar altın fiyatlarını merak ediyor. Günlerdir döviz fiyatlarındaki dalgalanmalar ile bir aşağı bir yukarı hareket eden altın fiyatları geçtiğimiz hafta yaşadığı düşüşün ardından dengeli bir seyir izliyor. 4 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları haberimizde.

ALTIN FİYATLARI 4 AĞUSTOS

GRAM ALTIN: 257,45 TL’den alınırken, 257,56 TL’den satılıyor.

ÇEYREK ALTIN: 411,84 TL’den alınırken, 421,18 TL’den satılıyor.

YARIM ALTIN: 821,85 TL’den alınıyor ve 843,13 TL’den satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI: 1.675,00 TL’den alınıyor, 1.715,00 TL’den satılıyor.

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