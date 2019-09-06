40 gazeteci Dünya Gazetesi’ne ortak oldu

Türkiye'nin günlük tek ekonomi gazetesi Dünya, el değiştirdi. 38 yıl önce Nezih Demirkent'in kıdem tazminatı karşılığında aldığı Dünya için, bu kez 40 gazeteci tazminatından vazgeçti. Dünya çalışanları tazminatları ile gazeteye ortak oldu.

‘BU ORTAKLARIN BİR KISMI ÇALIŞANLAR OLACAK’

Independent Türkiye’den Dündar Kale’ye konuşan gazetenin yeni sahibi Hakan Güldağ, “Benim alacağıma mahsuben bir şey yok. Arkadaşlarımız kurulan şirkete kıdem tazminatlarını sermaye olarak kattı. Çok ortaklı bir yapı olacak, bu ortakların bir kısmı da çalışanlar olacak” diye konuştu.