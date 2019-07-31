Emekli olmak için, sigorta başlangıç tarihinize göre sizden istenen prim gün sayınızı ve yaş haddini doldurmanız gerekmektedir. Ancak yaşı doldurup prim gün sayısını doldurmamış olanlar nasıl emekli olabileceklerini merak etmektedir. Emekli olmak isteyip prim günleri yetersiz gelenler için bazı şartların oluşturulması halinde emeklilik imkânı sağlanıyor. İşte 4500 günden emeklilik şartları da burada devreye giriyor. Peki, nedir bu 4500 günden emeklilik? Şartları nelerdir? Kimler yararlanabilir? Tüm bu soruların cevaplarını internette arayan vatandaşlarımız için hazırladığımız haberimizin detaylarına göz atın…

4500 GÜNDEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Tüm vatandaşlar çalışmalarının karşılığı olan emekliliğin hayalini kurar. Emeklilik için gerekli şartlar, sigortalılık süresi, yaş haddi ve prim ödemesidir. Bu şartlar tamamlandığı takdirde emekli olan vatandaşlar bazı durumlarda çalışma süreleri boyunca yeterli prim gününü dolduramayabiliyor. Bu vatandaşlar için ise bazı imkânlar bulunmaktadır. Çalışma süresini ve yaşını doldurmuş vatandaşlar için 4500 günle emeklilik formülü ortaya çıkar.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yaş haddinden emekli olabilmeyi sağlamaktadır. Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinden sonra olan vatandaşlar 4A (SSK) kapsamında emekli olabilir, bunun için 4500 günü tamamlaması yeterli olacaktır.

Buna göre;

– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihinde olan ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan kadın işçiler 4500 günü tamamladıktan sonra 58 yaşında ve 25 senelik sigortalılık süresinde emekli olabilir.

– Sigorta girişi 08.09.1999 tarihi ve 30.04.2008 tarihine kadar çalışan erkeklerin 4500 günden emekli olabilmesi için 60 yaşını doldurması ve 25 senelik sigortalılık süresi olması gerekmektedir.

Erkeklerde 4500 günden emeklilik şartı;

25 sene sigortalılık süreci ve 60 yaşını doldurma şartı vardır. Buna göre:

– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 56 yaşının doldurulmuş

– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 57 yaşının doldurulmuş

– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 58 yaşının doldurulmuş

– 05.2011 ve 23.05.2014 tarihleri için 59 yaşının doldurulmuş

– 05.2014 ve sonrası için emekli olabilmek için 60 yaşını doldurmak gerekmektedir.

Kadınlarda 4500 günden emeklilik şartı;

4500 prim gününün doldurulmasının yanı sıra 58 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Kadın çalışanlarda da erkeklerde olduğu gibi 25 senelik sigorta hizmeti aranmaktadır.

– 05.2002 ve 23.05.2005 tarihleri için 52 yaşın doldurulmuş

– 05.2005 ve 23.05.2008 tarihleri için 54 yaşın doldurulmuş

– 05.2008 ve 23.05.2011 tarihleri için 56 yaşın doldurulması

– 05.2011 ve sonrası için emekli olmak isteyen kadın vatandaşların 58 yaşını doldurması gerekmektedir.

İLGİLİ HABER Emeklilik borçlanması ne kadar? Emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır?