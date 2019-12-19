‘464 ürün coğrafi işaret aldı, bir o kadarı bekliyor’

Türkiye'nin bu alanda 2 bin 500'den fazla ürün potansiyeli bulunduğunu dile getiren Minialai, “Bu rakam neredeyse tüm Avrupa'nın toplam ürün potansiyeliyle aynı. Avrupa Birliği, coğrafi işaretlerden yıllık 75 milyar dolarlık bir katma değer sağlıyor” dedi. Minialai, Türkiye'nin potansiyelinin hak ettiği noktaya gelmesi durumunda milyarlarca dolar katma değer yaratacağını belirtti. Metro Türkiye'nin ev sahipliğinde, TÜRKPATENT, TOBB ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteği ile 2. İstanbul Coğrafi İşaret Zirvesi düzenlendi. Zirvede konuşan Minialai, “2012 yılında Metro Türkiye olarak coğrafi işaretli ürünler projesine başladıklarını belirterek “Raflarımızdaki 150'ye yakın coğrafi işaretli ürün ve 10 milyon Euro'luk ihracat rakamı çalışmalarımızın bir sonucudur. 120 restoranın menüsünde coğrafi işaretli ürünler kullanılmasını sağladık” dedi.