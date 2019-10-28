47 kilogramlık dev lahana hasadı yapıldı

Sorgun Milli Eğitim Müdürlüğünden 5 yıl önce emekli olduktan sonra Burunören köyüne dönen İbrahim Aydoğan, pancar ve hububat yerine daha fazla gelir elde edebileceğini düşündüğü lahana üretimine başladı.

15-47 KİLOGRAM ARASI LAHANA ÜRETİYOR

Tarlasına damlama sistemi kuran Aydoğan, kimyasal yerine hayvansal gübre kullanarak girdi maliyetini düşürdü.

Tarlasında su havuzunda beklettiği koyun gübresini sıvı halde kullanan Aydoğan, bu sayede ağırlıkları 15 ile 47 kilogram arasında değişen lahana üretti.

Aydoğan, 10 dekar alanda yetiştirdiği 4 bin 500 lahanadan 75 bin lira gelir hedefliyor.

‘GÖRÜNÜMÜ İYİ AMA SATMAKTA SIKINTI YAŞIYORUZ’

Yüksek verimle yüzü gülen Aydoğan, yaptığı açıklamada, her ne kadar büyük lahananın görünüm açısından iyi olsa da satmakta sıkıntı yaşadığını söyledi.

Vatandaşın büyük lahanayı tüketmekte zorlandığını, bu nedenle orta boy tercih ettiğini anlatan Aydoğan, “Lahana üretimi, pancar, arpa ve buğday gibi değil. Lahana tohumunu tarlaya ektikten sonra, çıktığı yerden göçürmek gerekiyor, tane tane tekrar dikiyoruz. En az 4 defa çapa yapıyoruz. Her 15 günde bir suyu mutlaka veriyoruz. Bakımı oldukça zor, pazarı da zahmetli.” diye konuştu.

15-20 LİRADAN SATILIYOR

Aydoğan, lahanayı tamamen organik ürettiğini ve sıvı koyun gübresi kullandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

“Kimyasal gübre kullanmıyoruz, hayvansal gübre kullanıyoruz. Ürünümüzü Sorgun’da perşembe pazarında satıyoruz, köylere gidip satıyoruz. Geçen yıl 50 kilogramın üzerinde üretmiştik ama satmakta problem yaşamıştık. Bu sene 45-47 kilograma kadar düşürdük. Fiyatları da büyüklüğüne göre 15 ile 25 lira arasında satıyoruz.”

Lahana hasadında çalışan Abdulhamit Yüce de pazarda Burunören köyü lahanasının çok kolay satıldığını dile getirerek, “Lahana hasadı çok zor, ağır olduğu için yüklemede zorlanıyoruz. Fiyatlar da uygun, müşteriler ne zahmetlerle hasat edildiğini görseler verdikleri paraya yüksek demezler.” ifadelerini kullandı. (AA)