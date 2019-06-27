Türkiye'de, çalışan vatandaşların sosyal güvencelerden faydalanabilmeleri, şartlar tamamlandığında emeklilik hakkını kazanabilmeleri ve devlet tarafından istihdamın kontrol altında tutulabilmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) bağlı olan çeşitli sistemlere bağlı olarak çalışmaları gerekmektedir. 4A, 4B ve 4C sistemlerinden birine bağlı olarak çalışanlar neye göre kategorize ediliyo,. 4A, 4B, 4C nedir, kimleri kapsar? Farkları nelerdir? İşte sigortalı çalışanların ve emekli olmaya yaklaşanların merakla beklediği soruların cevapları için hazırladığımız haberimizin detayları…

4A, 4B, 4C NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

Çalışan herkes kendini güvence altına alarak hem bugününü hem de yarınlarını garantilemek ister. Aynı zamanda çalışan her vatandaşın en büyük haklarından biri de bu güvencedir. İşte Sosyal Sigortala Kurumu'nun (SGK) üstlendiği bu görevde farklılık gösteren güvence sitemleri 4A, 4B ve 4C'nin kapsam alanları…

4A NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4A eski adıyla SSK'ya prim ödeyenleri kapsamaktadır. Bu da bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerin çalışma alanını ifade eder. Şimdilerde 4A olarak adlandırılan sistem 5510 sayılı yasa gereği Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) altında yer almıştır.

4A EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

4A grubunda çalışan çalışanların emekliliklerini hesaplamaları için gerekli sistem e-devlet Kapısı'nda mevcuttur. Daha ayrıntılı bilgi edine bilmek için https://www.sozcu.com.tr/2019/ekonomi/emekli-maasi-hesaplama-nasil-yapilir-szcu1-5087757/ linkine tıklayın…

4B NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4B grubu çalışanları eski adıyla BAĞ-KUR olarak hatırlayacaksınız. 4B grubu çalışanları, kariyer meslek grubu olarak adlandırılan meslekler dışında kalan kadroları kapsamaktadır. Örnek verecek olursak; mühendis, hemşire, sağlık memuru, teknisyen, veznedar, koruma ve güvenlik görevlisi, ambar memuru vb…

Bu kadro gruplarına ilk defa alınacak kişilerin öncesinde KPSS'ye girerek ÖSYM'nin ilan edeceği KPSS Tercih Klavuzu içinde yer alan kamu kurum ve kuruluşuna ait boş kadroların uygunlarını tercih etmeleri durumunda, puanlara göre bilgisayar ortamında atama yerleştirme işlemi yapılmaktadır.

4B EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

4B grubunda çalışan kişilerin emeklilik hesaplaması da e-devlet Kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ yapılmaktadır. Bunun için detaylı bilgiyi 4A grubu emeklilik hesaplaması için verdiğimiz linkten temin edebilirsiniz.

4C NEDİR? KİMLERİ KAPSAR?

4C grubu çalışanları daha önce Emekli Sandığı'na bağlı çalışanlar olarak adlandırılıyorlardı. Yani 4C çalışanları bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı'nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, yine belirtilen ücret ve adet sınırı içinde sözleşme ile çalıştırılan kişileri kapsamaktadır.

4C EMEKLİLİK HESAPLAMASI NASIL YAPILMAKTADIR?

4C grubundan emekli olacaksanız yine e-devlet Kapısı üzerinden https://www.turkiye.gov.tr/ emeklilik sorgulaması yapabilirsiniz. Bunun için detaylı bilgiyi 4A grubu emekli sorgulaması için verdiğimiz linkten alabilirsiniz.

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