Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamı altındaki 4C'li yani eski adıyla Emekli Sandığı çalışanları emeklileri ya da emekliliğine sayılı günler kalan vatandaşlar birçok konuda daha fazla bilgi sahibi olabilmek için internetten aramalar yapmakta. Bunlardan biri de emekli maaşı sorgulaması hakkında. 4C emekli aylığı sorgulama işlemi nasıl yapılır? E-devlet üzerinden emekli aylığı sorgulaması nasıl yapılır? Bu ve bunun gibi birçok soru ile emekli maaşı sorgulaması hakkında detaylı bilgi almak isteyenler için hazırladığımız haberde merak ettiğiniz her şeyi bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar…

4C NEDİR, KİMLERİ KAPSAR?

TC Emekli Sandığı'na bağlı olan ve devlet memurlarını kapsayan sisteme şimdilerde 4C denmektedir. Sosyal güvenlik Kurumu çatısı altında olan 4C'liler bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir.

4C EMEKLİ AYLIĞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

4C kapsamında emekli olmuş olan vatandaşlar, emekli aylık bilgilerini de diğer tüm sorgulamalar gibi e-devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirebilirler. Hayatımıza girmesiyle birçok kolaylık sağlayan e-devlet Kapısı 4C emeklileri içinde aynı kolaylığı sağlamaktadır. Bu sorgulama için yapmanız gerekenler sırasıyla aşağıdaki gibidir.

– Öncelikle e-devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına giriş yapıp burada 4C kapsamını bulmanız gerekmektedir. Ardından emekli aylık bilgisini bulabilirsiniz.

– Kolaylık olması için size linkini veriyoruz. https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi Bu link ile direk sorgulama sayfasına gidebilirsiniz.

– Ancak işlemlere devam edebilmek için sisteme giriş yapmak yani kimlik doğrulaması yapmak zorundasınız.

– Kimlik doğrulaması için ise TC kimlik numarası ile e-devlet şifresine ihtiyacınız vardır. Eğer e-devlet şifreniz yoksa size en yakın PTT şubelerinden temin edebilirsiniz.

– Giriş işlemlerini tamamladıktan sonra sistem sizi otomatik olarak sorgulama sayfasına yönlendirecektir. Bu sayfadan dilediğiniz bilgilere ulaşabilirsiniz.

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