Emekli Sandığından maaş alanların yani 4C’li emeklilerin, emekli maaşlarından ilaç, muayene ve haciz gibi çeşitli kesintiler yapılmaktadır. Şimdi, 4C emekli maaşı kesintileri nelerdir? Gelin hep birlikte öğrenelim…

EMEKLİ MAAŞINDAN YAPILAN KESİNTİLER NELERDİR?

– İlaç katılım payı:

Emeklilerin aylıklarından ayakta tedavide uygulanan ilaçlar için %10 katılım payı alınır. Ayrıca her bir reçete için;

– 3 kutuya kadar(üç kutu dâhil) temin edilen ilaçlar için…3 (üç) TL,

– 3 kutuya ilave temin edilen her bir kutu ilaç için……….…1 (bir) TL,

olmak üzere katılım payı alınır. İlaç katılım payları genelde ilaçların alındığı tarihi takip eden ödeme dönemindeki aylıklardan kesilir. Bazen birkaç ay sonra da kesilebilir.

– Tıbbi malzeme katılım payı

Vücut dışı protez ve ortezlerden, Sosyal Güvenlik Kurumundan gelir ve aylık alanlar ile bakmakla yükümlü oldukları kişiler için % 10 oranında katılım payı alınır ve bu tutarlar aylık ya da gelirlerden kesilir.

– Muayene katılım payı

Birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesinden katılım payı alınmayacaktır. Diğer sağlık hizmeti sunucularında yapılan hekim ve diş hekimi muayenesi nedeniyle uygulanacak 2019 yılı katılım payı tutarları aşağıda belirtilmiştir.

– İkinci basamak resmi sağlık hizmeti sunucularında (Devlet Hastanesi) 6 TL

– Üniversiteler ile ortak kullanılan Sağlık Bakanlığı eğitim ve araştırma hastanelerinde 7 TL

– Üniversite hastanelerine bağlı üçüncü basamak sağlık hizmeti sunucularında (Üniversite eğitim Araştırma Hastaneleri) 8 TL

– Özel sağlık hizmeti sunucularında (Özel Hastanelerde) 15 TL

– 10 gün içerisinde aynı uzmanlık dalında farklı sağlık hizmeti sunucusuna başvuru yapılırsa, yukarıdaki bedeller 5 TL artırılır. (Acil haller, kronik hastalıklar ve sağlık ocağı tedavileri hariç)

Yukarıda belirtilen tutarlar da emeklilerin aylıklarından kesilir.

– İcra takibiyle haciz

İcra takibiyle emekli aylıklarına konulan haciz (İstisnai durumlar hariç aylığın 1/4’ü oranında kesinti yapılır).

– Yersiz ödemeler

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan gelir ve aylık alanlara bazen hak etmediği aylıklar ödenmektedir. Bunlar tespit edildikten sonra emeklinin gelir ya da aylığından her ay %25'ini geçmemek koşulu ile tahsil edilebilmektedir.

4C EMEKLİ MAAŞ KESİNTİSİ SORGULAMA İŞLEMİ

e-Devlet 4C emekli maaş kesintilerinizi öğrenmek istiyorsanız ilk olarak, (https://www.turkiye.gov.tr/4c-emekli-aylik-bilgisi)sorgu ekranından kimliğimi şimdi doğrula butonuna tıklayınız. Daha sonra kimliğinizi doğrulamak için TC kimlik numaranızı ve şifrenizi giriniz. Bu şekilde e-Devlet sistemine giriş yapabilirsiniz. Açılan sayfadan e-Devlet 4C emekli aylık bilgisi sorgulama ve kesintilerinizle ilgili tüm detayları öğrenebilirsiniz.