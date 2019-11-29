Ülkemizde milyonlarca çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamındaki sigorta kollarına bağlı olarak çalışıp, sosyal güvencelerden, sağlık hizmetlerinden yararlanıyor ve gerekli şartlar tamamlandığı zaman da emekli oluyor. Bu haklardan yararlanabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bağlı olan 4A (eski ismi SSK), 4B (eski ismi Bağ-Kur) ve 4C (eski ismi Emekli Sandığı),sistemlerinden birine bağlı olarak çalışmaları gerekmektedir. Son dönemlerde vatandaşların sıklıkla hakkında daha detaylı bilgi öğrenmek istediği konulardan iri de 4C sigorta kolu. Peki, 4C nedir, hakları nelerdir? 4C hangi çalışanları kapsar? İşte konuya ilişkin haberimizin detayları…

4C NEDİR, HAKLARI NELERDİR?

Herhangi bir kurum ya da kuruluşta çalışan her vatandaş kendini ve ailesini güvence altına almak istemektedir. Hem bugün hem de yarın bu güvenceye bağlı olarak sosyal haklarda, sağlık hizmetlerinden ve tabiî ki emeklilik hizmetlerinden faydalanmak ister. Bu nedenle de Sosyal Sigortala Kurumu’nun (SGK) sağlamış olduğu sigorta kollarından biri altında çalışır. Peki, bu kollardan biri olan 4C nedir, kimleri kapsar?

4C sigorta sistemi altında olanlar daha önce Emekli Sandığı’na bağlı çalışanlar olarak adlandırılıyorlardı. Bu da bir yıldan az süreli veya mevsimlik bir iş olduğunda Devlet Personel Başkanlığı ve Maliye Bakanlığı’nın ortak görüşlerine bakılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevde, belirtilen ücret ya da kontenjan sınırı içinde çalıştırılan vatandaşların bağlı olduğu sigorta koludur.

Peki, 4C kadrosunda çalıştırılan işçilerin hakları nelerdir?

-Bu sistemde çalıştırılacak olan kişiler işe alınırken eğitim durumlarına bakılmamaktadır. Kişinin taşıdığı nitelikten daha çok ihtiyaca göre çalıştırılmaktadırlar.

-Ek ödeme hakları yoktur. Bunun dışındaki mali hakları ise Bilir Kişi Daire Başkanlığı tarafından belirlenir.

-Tüm bunların dışında tayin ve atama hakları da bulunmamaktadır.

-Bağlı bulunduklar 4C sisteminden emekli olabilirler.

-Çalıştıkları işin bitiminde tazminatlarını alabilirler.

-Çalıştıkları süre boyunca her ay için 2 gün hastalık izinleri bulunmaktadır. Doğum ve ölüm izinleri de aynı şekilde geçerlidir.

-Yine çalıştıkları işte unvan olarak yükselme hakları bulunmamaktadır.

-İş sözleşmeleri feshedilebilir ve işten çıkarılma gibi durumlarla karşılaşabilirler.

-Yeni düzenlenen taşeron ve kadro yasası ile 4B statüsüne geçme durumları vardır.

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