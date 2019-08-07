Yıllık izinler çalışanları yıl boyunca gerçekleştirdikleri çalışmadan uzaklaştırarak dinlenmelerini sağlayan ve her çalışanın yasal hakkı olan izinlerdir. Çalışanlar özellikle yaz aylarında önceden planladıkları tatillerle çıkabilmek için yıllık izinleri hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak istiyorlar. Çalışanlara göre değişiklik gösterebilen yıllık izin konusunda en merak edilen sorulardan biri de 5 yılını dolduranın yıllık izni kaç gün olur? Ne zaman kullanabilir? Tüm bu soruların cevaplarını merak eden milyonlarca çalışanın daha detaylı bilgi sahip olabilmesi için hazırladığımız haberde en güncel bilgileri görebilirsiniz. İşte haberimizin ayrıntıları…

YILLIK İZİN NEDİR?

Bir işçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun 53. Maddesine göre, iş yerinde işe başladığı tarihten itibaren, deneme süreleri de dahil olmak kaydıyla bir yıl çalışmasının ardından hak etmiş olduğu izinlere yıllık izin denmektedir. Bu izinlerin iptal edilmesi, işçinin elinden alınması veya işçinin vazgeçmesi mümkün değildir.

5 YILINI DOLDURANIN YILLIK İZNİ KAÇ GÜN OLUR? NE ZAMAN KULLANABİLİR?

İşçilerin hak ettikleri yıllık izinler, o iş yerine başladıkları tarihlere göre değişiklik göstermektedir. Buna göre hizmet süresi 1 yıldan 5 yıla kadar (beş yıl dâhil) olanlara 14 günden, 5 yıldan fazla 15 yıldan az olanlara 20 günden, 15 yıl (dâhil) ve daha fazla olanlara 26 günden az olamaz.

18 yaş ve daha küçük olan çalışanlar ile 50 yaş ve daha üstü olan çalışanların ise yıllık izin süreleri 20 günden az olmaz.

Aynı zamanda yıllık izin süreleri iş sözleşmelerine ve toplu iş sözleşmeleri ile artırılabilir.

Ancak 5. Yıl iznin ne zaman ve ne kadar kullanılacağı merak konusu olmuştur. İş Kanunu’nun 53. maddesinin (a) bendinde hizmet süresi “Bir yıldan beş yıla kadar (beş yıl dahil)” ibaresi kullanılırken, (b) bendinde “Beş yıldan fazla on beş yıldan az” ibaresi kullanılmaktadır. Doğal olarak 5. yılın hangi bende girdiği konusu kafaları karıştırmaktadır.

– 53. maddenin metninden 5. yılın izninin (a) bendine dahil olduğu, yani 14 iş günü olduğu,

– 53. maddenin metninden 5. yılın izninin (b) bendine dahil olduğu, yani 20 iş günü olduğu söylenen iki farklı görüş bulunmaktadır.

Bu ifadeden, 5. hizmet yılına karşılık gelen yıllık izin ücretinin 14 iş günü üzerinden ödenmesi gerektiği görüşü daha ağır basmaktadır. İş Kanunu’nun 54. maddesinin “İşçi yukarıdaki fıkralar ve 55 inci madde hükümlerine göre hesaplanacak her hizmet yılına karşılık, yıllık iznini gelecek hizmet yılı içinde kullanır.” İşçinin yıllık izni bir yıl kullanılabilecektir.

Kısaca anlatma gerekirse;

– 1. yılın izni 2. Yılda

– 2. yılın izni 3. Yılda

– 3. yılın izni 4. Yılda

– 4. yılın izni 5. Yılda

– 5. yılın izni 6. yılda kullanılacaktır. Bu durumda 7. yıldan itibaren 20 iş günü yıllık izin kullanabilir.