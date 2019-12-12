6 maddede kredi kartı krizi

1- NE OLMUŞTU?

İnternet üzerinden teknoloji ve ekonomi özelinde yayın yapan ZDNet, 455 binden fazla kredi kartı bilgisinin çalındığını ve şu anda satıldığını duyurdu. Güvenlik araştırmaları yapan Group-IB yetkilileri ZDNet’e açıklama yaparken, verilerin 28 Ekim ile 27 Kasım arasında dört farklı parça halinde sızdırıldığını söyledi. sozcu.com.tr'ye konuşan üst düzey bankacılık kaynakları da söz konusu iddiayı doğruladı.

2- SIZINTI KİMDEN KAYNAKLANIYOR?

Bu konuda henüz kesin bir bilgi bulunmuyor. Kaynaklar söz konusu olayın bir e-ticaret sitesi üzerinden gerçekleştiği görüşünün üzerinde duruyor.

3- RESMİ BİR AÇIKLAMA VAR MI?

Konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Türkiye Bakanlar Birliği (TBB) yetkilileri bu konuda kendilerine ulaşan bir bilgi olmadığını ifade ederken, Bankalararası Kart Merkezi (BKM) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından bir açıklama yapılmadı.

Resmi kurumlar tarafından bir açıklama yapılmaması binlerce vatandaşı da tedirgin ediyor. Vatandaşlar bu durum karşısında ne yapacaklarını bilemezken resmi makamlardan konu hakkında açıklama bekliyor.

4- DAHA ÖNCE UYARI YAPILMIŞ

Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Kürşat Ergün, sozcu.com.tr’ye yaptığı açıklamada e-ticaret firmalarının sızma durumunu bildiğini fakat müşterilerini bilgilendirmediğini söyledi. Ergün kendisinin de bir internet sitesi üzerinden birçok kişinin kullanıcı bilgisine ulaştığını söylerken konu hakkında uyarı mahiyetinde 7 Aralık’ta bir tweet attığını da belirtti.

5- ETİD İDDİAYI YALANLADI

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği'nden (ETİD) yapılan açıklamada ise “e-ticaret sitelerinde kayıtlı kredi kartı bilgilerinin ele geçirildiği” iddialarının gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Konuyla ilgili değerlendirme yapan ETİD Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi, sektör meclisinde yapılan değerlendirmelerde, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili herhangi bir güvenlik ihlali tespit edilmediği, kredi kartı bilgilerinin uluslararası standartlara göre saklandığını aktardı.

6- TÜRK YETKİLİLERE UYARI YAPILDI

Türk müşterilerin kart bilgilerinin satıldığını ortaya çıkaran Group-IB’nin yetkilileri, olayla ilgili olarak Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin uyarıldığını söyledi. Group-IB şirketinin Siber suçlar Araştırma Birimi Başkanı Dimitri Şestakov 3 ve 6 Aralık tarihinde Türk yetkililere uyarı yapıldığını aktardı. Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi konuyla ilgili açıklama yapmadı.