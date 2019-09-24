6 maddede Thomas Cook krizi

1- NEDEN İFLAS ETTİ?

Dünyanın en eski seyahat acentesi olarak bilinen ve her yıl Türkiye'ye de binlerce turist getiren İngiliz tur operatörü Thomas Cook 2.1 milyar dolarlık borcunu yönetemeyince resmen battı. Şirket tasfiye sürecine girmek için resmi başvuruda bulundu. Şirketin tasfiye sürecini yönetmek üzere bir kayyum atandı.

2- TÜRKİYE’Yİ NASIL ETKİLEYECEK?

Bu durum şirketten alacağı olan çok sayıda Türk işletmenin zor duruma düşmesi ve Türkiye’nin bir sonraki turizm sezonunun olumsuz etkilenmesi ile sonuçlanabilir.

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre Türkiye’ye sezonda 700 bin civarı ziyaretçi getiren Thomas Cook’ın tasfiyesi, söz konusu ziyaretçilerin büyük kısmının kaybı riskini barındırıyor.

Tasfiyenin ardından Türk işletmelerin riskinin birkaç 100 milyon pound seviyesinde olduğu tahmin edilirken; Turizm Bakanlığı bu durumdan etkilenecek işletmelere kredi destek paketi getirileceğini açıkladı.

3- BAKANLIK’TAN KREDİ HAMLESİ

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan, Türkiye'ye Thomas Cook aracılığı ile gelen İngiliz misafirlerin ödemelerinin İngiliz hükümetinin güvencesinde olduğunu söylerken turistlerden ek ücret alan işletmelere ceza keseceklerini belirtti.

Bakan Ersoy turizmciler için ek bir kredi paketi üzerinde çalıştıklarını ve paketin büyüklüğünün yaklaşık 50 milyon euro olacağını sözlerine ekledi. Bakan Ersoy ayrıca Thomas Cook’un yerinin önümüzdeki sezon doldurulacağını düşündüğünü söyledi.

4- SEKTÖR TEMSİLCİLERİ NE DİYOR?

Buna karşın olası risklere dikkat çeken turizm sektörü temsilcileri ise, Türkiye turizminin sadece bu sezonda değil, önümüzdeki sezonda da “derinden” etkilenebileceğine işaret ediyor.

Alanya, Side, Kemer, Fethiye, Bodrum ve Marmaris başta olmak üzere birçok turizm beldesindeki otel ve hizmet sağlayıcıların Thomas Cook’tan önemli miktarda alacağı bulunduğunu belirten TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Tur operatörünün müşterisi tüketiciler açısından, zararlarının giderilmesi söz konusu olsa da Thomas Cook ile iş ortaklığı yapan, onlar adına tüketicileri ağırlayan ülkemiz işletmelerinin ticari olarak ciddi kayıpları oldu” dedi ve ekledi:

“Yaşanan bu durum, bu sezonun yanı sıra bir sonraki sezonu da derinden etkileyecektir. Başta oteller olmak üzere tüm tedarikçileri maalesef çok zor bir süreç bekliyor.”

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin de, söz konusu gelişmenin özellikle Güney Ege ve Antalya otelleri için olumsuz etkileri olacağını belirtti. Buralara Thomas Cook'un charter uçuşları olduğunu; özellikle golf için gelen turistlerin Thomas Cook charter'larını kullandığına dikkat çeken Eresin, kış operasyonlarının da olumsuz etkileneceğine işaret etti.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık yaptığı açıklamada, “Kaderi Thomas Cook’a bağlı çok sayıda küçük işletme var. Özellikle Muğla, Dalaman, Fethiye’de. 30-40 odası var ve bu odaların tamamı için bu acente ile çalışıyor” dedi ve ekledi:

“Bu oteller arasında 100,000-200,000 pound alacağı olan otellerin olduğunu düşünürsek bunlar için çok zor bir durum.”

Ayık, ayrıca Thomas Cook’tan diğer acentelere ne kadar turist kayacağına bağlı olarak Türkiye’nin yıllık 600-700 bin turist kaybı yaşayabileceğini söyledi.

5- TÜRK ORTAKTAN AÇIKLAMA

Diğer yandan Thomas Cook’ta yüzde 8 pay ile en büyük ikinci hissedar konumundaki Neşet Koçkar, yaptığı açıklamada, bundan sonra şirkette kayyum sürecinin başlayacağını; ardından şirket varlıklarının bir bütün olarak ya da parça parça satılarak borçların kapanması yoluna gidileceğini söyledi.

Koçkar, Thomas Cook’tan Türk işletmelerin ne kadar alacağı bulunduğu ile ilgili soru üzerine şöyle dedi:

“Birkaç 100 milyon pound olduğunu tahmin ediyorum… Borç ödemesinde Türkiye’deki otellere sıra gelmesini ben zor görüyorum.”

Sektör temsilcilerinin verdiği bilgiye göre, sadece Thomas Cook ile çalışan çok sayıda küçük otel riskli işletmelerin başında geliyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesi New York’ta yaptığı açıklamada Thomas Cook yöneticilerini eleştirdi. Johnson, “Şirket böyle bir yöne giderken yönetim kurulu kendisine nasıl böyle ödemeler yapabiliyor” diyerek Thomas Cook’un İngiltere devleti tarafından kurtarılmasının söz konusu olmadığını söyledi.

6- TURİSTLER ÜLKELERİNE DÖNMEYE DEVAM EDİYOR

Muğla’nın bazı ilçelerinde tatillerini yapan yaklaşık 3 bin İngiliz turist, İngiliz tur operatörü Thomas Cook’un iflasının ardından, ülkelerine dönebilmek için Dalaman Havalimanı’na geldi. Turistler için seferber olan İngiliz Sivil Havacılık Kurumu, aralarında A380 tipi yolcu uçağının da yer aldığı 12 yolcu uçağını Dalaman Havalimanı’na sevk etti.

Yolcu uçaklarının Dalaman Havalimanı’na gelmesiyle işlemleri tamamlanan İngiliz turistler, uçaklara bindirildi. Dün saat 15.00’dan itibaren ilk sefer için kalkan uçak Dalaman Havalimanı’ndan İngiltere’ye gitmek için havalandı. 3 ve 4 saat aralıklarla seferler sürerken, ülkelerine dönmenin sevincini yaşayan turistler, basın mensuplarına gülümseyerek el salladı. İngiliz turistlerin ülkelerine dönmeleri için 12 uçağın bugün akşam saatlerine kadar seferlerini sürdüreceği öğrenildi.

