6 milyar TL’lik bayram tatili

Kişi sayısı olarak bakıldığında akraba ziyaretleri de dahil 7-8 milyon kişi seyahat edecek” dedi. Bağlıkaya, bu yıl turizm sektörünün çok iyi gittiğini belirterek, yabancı turist açısından verimli bir sezona başlandığını, tahmin edildiği gibi bu yılın rekorla bitirileceğini kaydetti. İç turizm hareketinin bayram vesilesiyle ciddi bir ivme kazandığını ifade eden Bağlıkaya, şunları söyledi:

“Okul tatilleri, bayramlar da dikkate alındığında iç turizmde ciddi bir artış bekliyoruz. Turizmciler nisan ayının ortasından bu yana hazırlıklarını tamamladı ve müşterilerini bekliyor. Bayram tatili seyahatlerinde eş, dost, akraba ziyaretleri de önem kazanıyor. Ülkemizin önemli bir kısmı seyahat edecek gibi gözüküyor. Uçak, tren ve otobüs dolulukları ve özel araç trafiğinden de bunu gözlemlemek mümkün.”

Bağlıkaya, deniz, kum, güneş tatiline gidenlerin Antalya, Bodrum, Marmaris, Side, Çeşme bölgesini tercih ettiğini, bunun dışında Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ve Kapadokya gibi kültür turlarına da ciddi ilginin bulunduğunu söyledi.

YURT DIŞI TURLAR DA HAREKETLENDİ

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, dövizle ilgili algının atlatılmış olarak göründüğünü belirterek, “Bayramda yurt dışı tur satışları arttı. Daha çok Paris, Prag, Budapeşte ve Balkan turları gibi yakın mesafeler ilgi görüyor” dedi.