6 yaşında ailesine apartman aldı

Türkiye, Reynmen'in ‘ela' isimli şarkısının Youtube üzerindeki tıklanma rakamlarını tartışırken Güney Kore'de 6 yaşındaki bir çocuk Youtube hesabından kazandığı para ile ailesine 8 milyon dolar (45 milyon TL) değerinde beş katlı bir apartman aldı.

Boram isimli 6 yaşındaki kız çocuğu adına ailesi tarafından iki farklı Youtube hesabı yönetiliyor. İlk Youtube hesabında çocuğun 13.6 milyon üyesi var ve oyuncak incelemeleri yapıyor. Boram bu hesabında yeni satın aldığı oyuncakları beğenip beğenmediğini dile getiriyor.

İkinci Youtube hesabında ise günlük hayatını aboneleri ile paylaşıyor. Boram'ın iki Youtube hesabında toplamda 30 milyon abonesi var.

Boram videoları da izlenme rekorları kırıyor. Örneği en popüler videolarından birinde oyuncak araç gereçler ile erişte pişirmeye çalışıyordu. Söz konusu video 376 milyon kez izlendi.

Güney Kore'de Boram'ın videolarının endişelendirdiği ebeveynler de var. Özellikle Boram'ın babasının cebinden para çaldığı ve araba kullandığı videoların diğer çocuklar için olumsuz örnek teşkil ettiği yorumları yapılıyor.