Vatandaşlar tarafından genellikle yaşlılık aylığı olarak bilinen 65 yaş aylığı hakkında yapılan internet aramaları özellikle 2019 yılının bitimine kısa bir süre kala arttı. Devlet tarafından sigortası ve herhangi bir sosyal güvencesi olmayan, ekonomik durumu Türkiye şartlarında geçinmek için yetersiz 65 yaşını doldurmuş olan ve gerekli şartları karşılayan kişilere bağlanan yaşlılık aylığı hakkında detaylı bilgi arayan vatandaşlar için hazırladığımız haberde konuyla ilgili tüm sorularınıza cevap bulabilirsiniz. Önceleri üç ayda bir verilen 65 yaş aylığının yatırılma süresi yapılan son düzenlemelerden sonra değişti. Bu durumdan dolayı vatandaşların cevabını en sık aradığı konulardan biri de maaşın ne zaman yatırılacağı ile ilgili. Peki, 65 yaş aylığı ne zaman yatar? İşte detaylar…

65 YAŞ AYLIĞI KİMLERE VERİLİR?

2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanun kapsamındaki 65 yaş aylığı, sosyal anlamda güvencesi olmayan, ekonomik durumu yetersiz ve 65 yaşını doldurmuş kişilere verilen maaştır.

65 yaş maaşından;

-65 yaşın doldurmuş,

-Türk vatandaşı olan,

-Hiçbir sosyal güvencesinin bulunmayan,

-Nafaka almayan,

-Hiçbir geliri olmayan,

-Sağlık sigortası olmayan,

-Sosyal Hizmetler kanununa göre harçlık almayan,

-İçinde bulunduğu hane halkının ortalama gelirinin, asgari ücretin net tutarının (2019 yılı için 673,63-TL) üçte birinden fazla olmayan kişiler yararlanabilir.

65 YAŞ AYLIĞI NE ZAMAN YATAR?

Yaşlılık aylığı yani 65 yaş aylığı hakkında yapılan torba yasa düzenlemesi ile birlikte 3 ayda bir alınan maaşlara değişiklik getirildi. Eylül ayında yürürlüğe giren düzenleme ile birlikte 3 ayda bir yerine her ay düzenli olarak yatırılmaya başlandı. Eylül ayında 65 yaş aylığı 3 aylık şeklinde yatırılırken Ekim ayındaysa yeniden ödeme yapıldı ve bununla birlikte aylığa dönmüş oldu.

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