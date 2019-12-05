Özellikle resmi kurum ilanlarında, memur haberlerinde sık sık karşımıza çıkan 657 sayılı kanun vatandaşlarca sık sık aranmaktadır. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu içeriğinde ek gösterge cetveli, özel hizmet tazminatı, disiplin ve izin hükümleri gibi maddelerden dolayı en sık değişikliğe uğrayan ve bu nedenle de adından en sık bahsedilen kanunlardan biridir. Peki, 657 sayılı kanun nedir? İçeriğinde neler yer alır? İşte konu hakkında detaylı bilgi arayan vatandaşlar için hazırladığımı haberin detayları…

657 SAYILI KANUN NEDİR? İÇERİĞİNDE NELER YER ALIR?



657 sayılı kanunun tam olarak adı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'dur. Herhangi bir devlet kurumunda, kamu personeli olarak çalışan kişileri, ilgilendiren kanun, kamu personeli olabilmek için gerekli olan şartları, nitelikleri, kamu personellerinin hak ve ödevlerini ve bununla birlikte diğer pek çok tanımlarında belirtildiği ve uygulamaya geçirilmesi işlemini sağlayan bir kanundur.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilk maddesinde amaç şu şekilde belirtilmiştir.

“Bu Kanun, Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır. Sözleşmeli ve geçici personel hakkında bu Kanunda belirtilen özel hükümler uygulanır.

Bu Kanun, Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

Bu kanunun temel ilkeleri şunlardır:

Sınıflandırma:

A) Devlet kamu hizmetleri görevlerini ve bu görevlerde çalışan Devlet memurlarını görevlerin gerektirdiği niteliklere ve mesleklere göre sınıflara ayırmaktır.

Kariyer:



B) Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde, sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlamaktır.

Liyakat:



C) Devlet kamu hizmetleri görevlerine girmeyi, sınıflar içinde ilerleme ve yükselmeyi, görevin sona erdirilmesini liyakat sistemine dayandırmak ve bu sistemin eşit imkanlarla uygulanmasında Devlet memurlarını güvenliğe sahip kılmaktır.”

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