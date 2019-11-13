Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

7.2 milyon uygunsuz ürün Türkiye’ye nasıl gönderildi?

Bu yılın ilk 10 ayında Türkiye'ye gönderilen 7.2 milyon uygunsuz ürün bakanlık tarafından yakalandı. İnsan sağlığını tehdit eden, milyonlarca ürünün Türkiye'ye nasıl gönderildiği, bu ürünlerin ithal edilme kararının nasıl alındığı kafalarda soru işaretlerine neden oluyor. Akıllara Türkiye 'yol geçen hanı mı?' sorusu geliyor. Yakalanan ürün sayısı 7.2 milyon ise yakalanamayan, insan sağlığına zararlı uygunsuz ürün sayısının ne kadar olduğu kestirilemiyor.

Sozcu.com.tr
11:52 -
Haberler Ekonomi
7.2 milyon uygunsuz ürün Türkiye’ye nasıl gönderildi?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'de bu yılın ilk 10 ayında 7.2 milyon ürün güvensiz ve uygunsuz bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'ye alınmadı.

Pekcan'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'ye alınmayan ihtal ürünler arasında tıbbi cihazdan cep telefonuna, inşaat demirine kadar pek çok ürün bulunuyor.

2018 YILINDA 18 MİLYON ÜRÜN ALINMAMIŞTI

2018 yılında ise Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen 18 milyon ürün Türkiye'ye alınmamıştı.

Güvensiz ürünler arasında 3,6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1,2 milyon şırınga, 2,3 milyon iş eldiveni ve 230 bin çift ayakkabı da bulunuyordu.

Bu rakamlar akıllara ‘Türkiye yol geçen hanı mı?' sorusunu getiriyor. Milyonlarca ürün Türk tüketicilerinin sağlığı hiçe sayılarak Türkiye'ye sokulmaya çalışılıyor.

Tabi resmi rakamlar devletin tespit edip yakalayabildikleri. Yakalanamayan pek çok ürün piyasaya geldiği gibi sürülüyor.

6.5 TON UYUŞTURUCU, 9.2 MİLYON KAÇAK SİGARA

Bakan Pekcan'ın verdiği bilgilere göre ayrı bu yıl 31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt da yakalandı ve piyasaya girişlerine izin verilmedi.

İLGİLİ HABERTürkiye'de kaçak ürün sayısı arttı!Türkiye'de kaçak ürün sayısı arttı! İLGİLİ HABERKöfte harcında domuz eti tespit edildi! İşte gıda teröristleriKöfte harcında domuz eti tespit edildi! İşte gıda teröristleri
Ekonomi Gaziantep istanbul sigara Siirt Türkiye uyuşturucu
Son güncelleme: 12:03 13.11.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more