7.2 milyon uygunsuz ürün Türkiye’ye nasıl gönderildi?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'de bu yılın ilk 10 ayında 7.2 milyon ürün güvensiz ve uygunsuz bulunduğu gerekçesiyle Türkiye'ye alınmadı.

Pekcan'ın verdiği bilgilere göre Türkiye'ye alınmayan ihtal ürünler arasında tıbbi cihazdan cep telefonuna, inşaat demirine kadar pek çok ürün bulunuyor.

2018 YILINDA 18 MİLYON ÜRÜN ALINMAMIŞTI

2018 yılında ise Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenen 18 milyon ürün Türkiye'ye alınmamıştı.

Güvensiz ürünler arasında 3,6 milyon oyuncak, 350 bin serum seti, 1,2 milyon şırınga, 2,3 milyon iş eldiveni ve 230 bin çift ayakkabı da bulunuyordu.

Bu rakamlar akıllara ‘Türkiye yol geçen hanı mı?' sorusunu getiriyor. Milyonlarca ürün Türk tüketicilerinin sağlığı hiçe sayılarak Türkiye'ye sokulmaya çalışılıyor.

Tabi resmi rakamlar devletin tespit edip yakalayabildikleri. Yakalanamayan pek çok ürün piyasaya geldiği gibi sürülüyor.

6.5 TON UYUŞTURUCU, 9.2 MİLYON KAÇAK SİGARA

Bakan Pekcan'ın verdiği bilgilere göre ayrı bu yıl 31 Ekim itibarıyla 6,5 ton uyuşturucu, 9,2 milyon kaçak sigara, 123 bin 418 kaçak elektronik sigara, 16 bin 600 ton kaçak akaryakıt da yakalandı ve piyasaya girişlerine izin verilmedi.

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