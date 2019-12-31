70 milyon TL ikramiyeli Milli Piyango bileti zaman aşımına uğradı!

Milli Piyango İdaresinin geçen yılki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi için zaman aşımı süresi doldu. Talihli ortaya çıkmayınca 70 milyon liralık ikramiye Hazineye devredilmek üzere İdareye gelir kaydedildi.

Milli Piyango İdaresinin 2018’deki yılbaşı çekilişinin 70 milyon liralık büyük ikramiyesi, talihlinin ortaya çıkmaması üzerine zaman aşımına uğradı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce 31 Aralık 2018 akşamı gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiye “7615536” numaralı tam bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezi İstanbul-Kadıköy olarak açıklanmıştı.

Milli Piyango çekilişlerinde zaman aşımı süresi bir yıl olarak uygulanıyor. Aradan geçen bir yıla rağmen talihli ortaya çıkmadı ve ikramiye ödemesi yapılmadı. Kamuoyu bu süreçte talihliyi merak ederken, İdare de internet sitesine sayaç koyarak 70 milyon liralık biletin kalan zaman aşımı süresini gösterdi.

Bugün mesai bitimine kadar 70 milyon liralık bileti elinde tutan talihlinin İdareye başvurmaması üzerine, bir yıllık zaman aşımı süresi de dolmuş oldu.

MPİ DUYURDU

Milli Piyango İdaresinin internet sitesinden de konu, “70 Milyon TL İkramiyeli Milli Piyango Bileti Zaman Aşımına Uğramıştır” ifadesiyle duyuruldu.

Söz konusu ikramiye tutarı, Hazineye devredilmek üzere İdareye gelir kaydedildi. Söz konusu tutar, zaman aşımı süresinin sonuna kadar bir kamu bankasında ikramiye karşılık hesabında tutuluyordu.

Süresinde alınmayan ve zaman aşımına uğrayan ikramiye tutarları, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından Hazine ve Maliye Bakanlığına aktarılıyor. Bu tutarlar, savunma sanayisi, çocuk esirgeme hizmetleri, Türkiye’nin tanıtımı, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu ile olimpiyat oyunlarına hazırlık için kaynak olarak kullanılıyor.

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2019 İKRAMİYESİNE NE OLDU?

Milli Piyango 2019 yılbaşı büyük ikramiyesi talihlisi aradan geçen bir yıl boyunca ortaya çıkmadı. Bu süre içinde çok sayıda dolandırıcı Milli Piyango İdaresi'ne telefon ederek şanslı biletin kendisinde olduğunu söyledi.

Birkaç ‘talihli' de soluğu Milli Piyango binasında alarak 70 milyon TL'lik büyük ikramiyeyi almaya çalıştı. Milli Piyango İdaresi ise gelen talihlilerin sahte olduğundan şüphelenerek büyük ikramiyeyi yargıya taşımıştı.

Milli Piyango İdaresi kendisine talihli gibi gelenlerin sahte biletle başvuru yaptığını gerekçe göstererek suç duyurusunda bulunmuştu.

Yargı süreci devam ederken Milli Piyango Genel Müdürü Yunus Bekir Uçar, “Soruşturmanın sonucu ortaya çıkmadan, gerçekten biletini ibraz ederek talihli olarak ortaya çıkan bir kişi de gelmiş olsa Cumhuriyet Savcılığı’nın soruşturmasıyla paralel şekilde Merkez Bankası’ndan teyit almadan bu ödemenin yapılması mümkün olmayacak.

Bir talihli elinde biletle geldiğinde iki kuruma soru soracağız. Bunlardan birisi, biletlerimizin basıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güvenli matbaası olan Merkez Bankası matbaası. Biletin gerçek olup olmadığını onlara soracağız” demişti.

Ankara'da ‘kayıp' 2019 Milli Piyango Büyük Yılbaşı İkramiyesi için bir dava sürüyor. Dava sonuçlanmadan talihli gelseydi bile parasını alamayacaktı. Öte yandan Milli Piyango'nun talihlinin ortaya çıkması için verdiği süre de dün itibariyle bitti.

Yargı süreci sonunda talihlinin doğrulanması durumunda hazineye devredilen 70 milyon TL’nin talihliye verilip verilmeyeceği ise merak konusu.