75 milyar dolarlık TikTok halka arz oluyor!

TikTok isimli sosyal paylaşım platformuna sahip ByteDance firması halka arza hazırlanıyor. Firmanın şu anki değerinin 75 milyar dolar olduğu ifade ediliyor.

Financial Times'ta yer alan habere göre; ByteDance Hong Kong borsasında halka arz olacak. Halka arzın önümüzdeki yılın ilk üç ayı içinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Çinli ByteDance'in hissedarları arasında Silikon Vadisi'ndeki başarılı girişimlerin mimarı olan Sequoia Capital da bulunuyor.

TÜRKİYE’DE 28 MİLYONDAN FAZLA İNDİRİLDİ

Geçen şubat ayında yayımlanan rakamlara göre Türkiye'de TikTok 28 milyon 400 bin kez akıllı telefonlara indirilmiş. Türkiye en fazla TikTok indirilen üçüncü ülke konumunda.

‘ÇOCUKLAR EN FAZLA İKİ SAAT ZAMAN GEÇİRMELİ’

Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık çocukların TikTok’ta günde iki saatten fazla zaman harcamasının sakıncalı olduğunu söylemişti. Kırık, “Çocukların uygunsuz içeriklerle karşı karşıya kalmaması adına TikTok uygulamasının ayarlar sekmesindeki dijital refah özelliğindeki kısıtlı mod seçeneği mutlaka kullanılmalı ve bir nebze de olsa içerikler filtrelenmelidir. Yine aynı sekme altındaki ‘Ekran Zamanı Yönetimi' ile uygulamada günde 2 saatten fazla kalınmasının önüne geçilmelidir. Gizlilik ayarlarında yer alan “özel hesap” sekmesi de aktif hale getirilmelidir.

Yine mesaj gönderim seçeneklerinin de kapalı olması, yorumların arkadaşlarla sınırlandırılması da TikTok’un zararlı etkilerini minimum düzeye indirgeyecektir. Ailelerin bu tarz uygulamalara yönelik bilgi sahibi olması ve zaman zaman telefonlar aracılığıyla bu uygulamaların kontrol edilmesi de sorunlarla mücadele noktasında oldukça önemlidir.” diye konuşmuştu.

FACEBOOK’UN PİYASA DEĞERİ 540 MİLYAR DOLAR

Instagram ve WhatsApp’ın da bağlı olduğu Facebook’un piyasa değeri 540 milyar dolar olurken, Twitter’ın piyasa değeri 23.2 milyar dolar.