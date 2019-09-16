8 aylık bütçe açığı 68.1 milyar TL

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın açıkladığı verilere göre Merkezi Yönetim Bütçesi Ağustos ayında ve Ocak-Ağustos’ta şöyle gerçekleşti:

2018 yılı Ağustos ayında 5.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi

2018 yılı Ağustos ayında 2.5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ağustos ayında 11.4 milyar TL faiz dışı fazla verildi

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50.8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 Ocak-Ağustos döneminde 68.1 milyar TL açık verdi

2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 Ocak-Ağustos döneminde 1.2 milyar TL faiz dışı fazla verildi

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