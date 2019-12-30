800 milyon dolarlık yatırımla polyester üssü kuracak

SASA, bu yıl hizmete giren tesisiyle 425 milyon dolarlık üretim kapasitesine ulaştı. Mart ve Mayıs 2020'de faaliyete geçecek iki tesis için 800 milyon dolarlık yatırıma imza atan şirket, mart ve mayıs aylarında hizmete girecek bu tesislerle üretim hacmini 1.5-2 milyar dolara çıkarmayı hedefliyor. SASA bu yatırımlarla birlikte Kuzey Afrika'nın, Ortadoğu'nun , Rusya ve Avrupa'nın polyester üssü olmayı planlıyor.

İLK 5'E GİRECEK

Çatısı altında Dinarsu ve Merinos gibi önemli markaları da barındıran Erdemoğlu Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu, Adana'da faaliyet gösteren SASA ile önemli bir üretim potansiyeline ulaştıklarını dile getirdi. Adana Yumurtalık'ta daha önce Çalık Gurubu'na tahsis edilmiş olan 8.5 milyon metrekarelik yere talip olduklarını ve son onayları beklediklerini kaydeden Erdemoğlu “Burada bizim 2031 yılına kadar yapmayı düşündüğümüz yatırım 11.5 milyar dolar. Projenin bir bütün olarak yürümesi için geniş kapsamlı bir çalışmamız var. Halen dünya çapında dev firmalarla görüşüyoruz. Bunu yaptığımız zaman Türkiye'nin yıllık 5 milyar dolar cari açığını önleyeceğiz. Bunun mamule dönüştürülüp ihracata dönüştürüldüğünde 12 -15 milyar dolar cari açığı önleyeceğiz ve dünyada ilk 5'te yer alacağız” bilgisini verdi.

30 milyar dolarlık üretim mümkün

Erdemoğlu Holding'in Başkanı İbrahim Erdemoğlu, hoding olarak ana politikalarını Kuzey Afrika, Ortadoğu, Rusya ve Avrupa'nın polyester üssü olmak şekline planladıklarına işaret ederek, “Bu olduğu zaman Türkiye'nin 3.3 milyar dolarlık mamul ithalatı var. Bu bölgenin mamul ithalatı ne kadar diye bakarsak 60 milyar dolar. Bunun 20-30 milyar dolarını Türkiye'nin üretip satmaması için hiçbir neden yoktur. SASA'nın milli hedefi bu” dedi. Bu alanda kendi hammaddelerini üreten Çin veya dünyadaki diğer ülkelerdeki üreticilerle rekabet edemediklerini anlatan Erdemoğlu, hedeflerine ulaşmaları halinde Türkiye pazarının yüzde 4'üne sahip olacaklarını ve 15 milyar dolarlık cari açığı önleyeceklerini kaydetti.