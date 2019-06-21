9.7 milyon öğrenci 33 milyar lira borçlandı

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, işsizlikle boğuşan gençlerin öğrenim kredisi borçlarını ödeyemediklerine işaret ederek, bu borçların silinmesi için kanun teklifi verdi.

Kasapoğlu, CHP'li Bulut'un soru önergesine verdiği yanıtta 2009 yılında 587 bin 131 öğrenciye 1.2 milyar lira, 2018'de 1 milyon 171 bin 507 öğrenciye 6.4 milyar lira öğrenim kredisi ödendiğini açıkladı. Son 10 yılda da toplam 9 milyon 732 bin 129 öğrenciye 33 milyar 771 milyon lira öğrenim kredisi verildi.

CHP'li Bulut, resmi rakamlara göre 4 işsizden 1'inin üniversite mezunu olduğunu hatırlattı ve iş bulma kaygısındaki öğrencilerin okullarından borç kamburu ile mezun olduğunu, iş bulamayan öğrencilerin borçlarının faizlerle katlanarak arttığını vurguladı. İş bulanların ise çalışma hayatına borçlu olarak başladığını kaydeden Bulut, borçlarına gecikme zammı eklenen işsiz gençlerin de gelecekten umutlarını kestiğini belirtti. Konuyla ilgili TBMM Başkanlığı'na Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının silinmesi için kanun teklifi verdiğini bildiren Bulut, eğitimli gençlerin iş bulamamış olmasının geleceğimiz açısından vahim bir tablo olduğunu kaydetti.