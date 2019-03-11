A101 çalışma saatleri: A101 kaçta açılıyor kaçta kapanıyor?

A101 Marketlerinin çalışma saatleri hakkında merak edilen tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… A101 marketleri hangi saatler arasında hizmet vermektedir? İşte, A101 Market çalışma saatleri 2019…

A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 2019

A101 Marketleri sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatili arası vermeyen A101 akşam saat 21:00’a kadar hizmet vermeye devam eder. Sadece cuma günleri Cuma namazı için öğle arası vermektedir. A101 hafta sonları yani Cumartesi ve Pazar günleri aynı saatler içerisinde çalışmaya devam eder.

A101 Market Merkez Telefon Numarası: 0 216 633 25 00

A101 HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

28 Mart 2008 yılında kurulan Yeni Mağazacılık A.Ş. yani A101, “Harca Harca Bitmez” sloganı ve “Hard discount” konsepti ile Türkiye’nin 81 ilinde 8000 mağazası ve toplam 16 bölge müdürlüğü ile hizmet vermektedir. 2008 yılından günümüze müşterilerine düşük fiyatlarla kaliteli gıda ve tüketim ürünleri sunan A101, aynı zamanda Türkiye’nin en büyük marketler zinciri unvanına sahip.

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