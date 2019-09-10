AB, Brexit’ten nasıl etkilenecek?

Düşünce kuruluşu New Financial’ın web sitesinde yayınlanan bir analize göre, Brexit sonrası AB’nin finansal hizmetler merkezi Fransa ya da Almanya’ya kayacak; ya da merkez bu iki ülkede yoğunlaşacak.

Analizde, Birleşik Krallık’ın ayrılması sonrasında AB sermaye piyasalarının ciddi şekilde daha küçük ve bugün olduklarına göre daha az gelişmiş olacaklarını, AB ekonomisinin zorlanan bankacılık sektörüne bugüne göre daha fazla bağımlı hale geleceğinin de altı çizildi.

AB EN BÜYÜK FİNANS MERKEZİNİ KAYBEDECEK

Birleşik Krallık’ın ayrılması, AB’nin en büyük finans merkezini kaybetmesi anlamına gelecek. Birleşik Krallık günümüzde 300 varlık yönetim şirketi, işlem platformu, banka ve sigorta şirketine ev sahipliği yapıyor.

Analize göre Birleşik Krallık mevcut durumda AB sermaye piyasası aktivitesinin yaklaşık üçte birini gerçekleştiriyor ve bu oran Almanya ile Fransa’nın toplamını da aşıyor.

Birleşik Krallık’ı kaybetmek AB’nin küresel sermaye piyasası aktivitesi içinde payının yüzde 21’den yüzde 14’e gerilemesi anlamına da gelecek.

TÜRKİYE NASIL ETKİLENECEK?

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İngiltere’nin AB’den herhangi bir anlaşma sağlamadan ayrılması halinde Türkiye’nin fazla veren İngiltere ile ikili dış ticaretinin 3 milyar dolara kadar olumsuz etkilenebileceğini söylemişti. 3 milyar dolar etki senaryosunda tekstil 1.4 milyar dolar, otomotiv 1.2 milyar dolar, beyaz eşva ve elektronik ise 500 milyon dolar olumsuz etkilenecek.

DHA-sozcu.com.tr