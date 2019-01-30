AB ve Rusya’dan vizelere yüzde 33 zam

Avrupa Parlamentosu (AP), AB vize kurallarının güncellenmesine ilişkin AB Konseyi ile yürütülen müzakerelerde uzlaşı sağlandığını açıkladı.

Buna göre, AB’nin 100’ün üzerinde ülke vatandaşlarına uygulamakta olduğu seyahat vizesi ücretlerinde değişiklik yapılacak. Bu kapsamda AB ülkelerine vize başvurularında alınan 60 euroluk ücret, 80 euroya çıkarılacak.

12 YAŞINDAN KÜÇÜKLERDEN ALINMAYACAK

Söz konusu ücret, öğrencilerden, araştırmacılardan ve 12 yaşın altındaki çocuklardan alınmayacak. Sanatçılar, profesyonel sporcular ve sık seyahat edenler için çoklu giriş vizeleri imkanı sağlanacak. Vize başvuruları seyahatten 6 ay öncesine kadar yapılabilecek. Uzlaşının yasalaşması için Avrupa Parlamentosunun ve AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor.

26 ÜLKEDEN OLUŞUYOR

Schengen bölgesi, 26 Avrupa ülkesinden oluşuyor. 60'tan fazla ülke vatandaşı Schengen bölgesi ülkelerine vizesiz seyahat edebilirken 100'ün üzerinde ülke vatandaşlarından ise vize talep ediliyor.

RUSYA DA VİZE ÜCRETLERİNE ZAM YAPTI

Öte yandan Rusya da vize ücretlerine yüzde 30’u aşan bir zam kararı aldı. Dünya gazetesinden Kerim Ülker’in bugünkü köşe yazısında yer verdiği bilgiye göre 3 Şubat 2019 itibarıyla daha önce ham hali en düşük 60 dolar olan vize ücretleri 80 dolara çıkarıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın sosyal medyadan duyurduğu bilgilere göre Rusya’ya tek girişli ham vize ücret bedeli 80, çift girişli vize bedeli 128 dolar olacak. Multi adı verilen çoklu vize giriş bedeli ise 240 dolar olarak belirlendi.

10 YILLIK PASAPORT YAKLAŞIK 1000 TL

Yüzde 23.73'lük yeniden değerleme oranına göre yeni pasaport harçlarında rakamlar şöyle olacak: