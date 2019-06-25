ABD Başkanı Trump’tan FED’e faiz tepkisi!

Bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan Reuters haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump FED’in doları fazla güçlendirdiğini ifade etti.

Donald Trump, FED’in faiz artışı politikası nedeniyle doların fazla güçlü olduğunu savundu ve euronun zayıfladığını belirtti.

Trump ayrıca FED Başkanı Jerome Powell’ın görevinden alınmasını istediği iddiaları için ‘böyle bir planımız yok’ dedi.

Donald Trump daha önceki açıklamalarında da FED’in faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirtmişti. REUTERS

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