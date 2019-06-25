Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

ABD Başkanı Trump’tan FED’e faiz tepkisi!

ABD Başkanı Donald Trump, doların çok güçlü olduğunu ve bunun FED'in suçu olduğunu belirtti.

21:24 -
Haberler Ekonomi
ABD Başkanı Trump’tan FED’e faiz tepkisi!

Bir Beyaz Saray yetkilisine dayandırılan Reuters haberine göre, ABD Başkanı Donald Trump FED’in doları fazla güçlendirdiğini ifade etti.

Donald Trump, FED’in faiz artışı politikası nedeniyle doların fazla güçlü olduğunu savundu ve euronun zayıfladığını belirtti.

Trump ayrıca FED Başkanı Jerome Powell’ın görevinden alınmasını istediği iddiaları için ‘böyle bir planımız yok’ dedi.

Donald Trump daha önceki açıklamalarında da FED’in faiz indirimine gitmesi gerektiğini belirtmişti. REUTERS

İLGİLİ HABERFed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması!Fed Başkanı Powell'dan enflasyon açıklaması!

İstanbul Seçim Sonuçları ->
Son güncelleme: android-time 22:07 25.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more