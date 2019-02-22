ABD bu kez de Türk borusuna taktı

ABD Ticaret Bakanlığı Türkiye, Kanada, Yunanistan, Güney Kore’den yapılan geniş çaplı kaynaklı boru ithalatında ABD piyasasında damping (fiyat kırdığını) yapıldığını açıkladı. Bu açıklama bu ithalatlara yönelik gümrük vergisi getirilmesine zemin hazırlayabilir.

Güney Kore ve Türkiye’nin ihracatını da sübvanse ettiğini söyleyen Bakanlık, Kanada’nın ürünü rayiç değerin yüzde 12.32, Yunanistan’ın yüzde 9.96, Güney Kore’nin yüzde 20.39’a kadar ve Türkiye’nin ise yüzde 5.05’e kadar altında sattığını ifade etti.

ABD Uluslararası Ticaret Komisyonu daha sonra yerel sanayinin zarar gördüğünü tespit ederse, beş yıllık sürenin ilk dönemi için gümrük vergisi uygulanacak.

REUTERS