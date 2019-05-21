ABD, dev şirketin kısıtlamalarını geçici olarak hafifletti

BBC Türkçe’nin haberine göre; Huawei’nin kullanmakta olduğu ağlardan yararlanmaya devam etmesi ve Huawei marka telefonlar için yazılım güncellemesinin sağlanabilmesi amaçlanıyor. Ancak şirket halen yeni ürünler hayata geçirmek için Amerikan malzemesi almaktan men edilmiş vaziyette.

Reuters’ın haberine göre; ABD’nin bu adımı Huawei müşterileri için aksamaları en aza indirmeyi hedeflerken, Huawei kurucusu Ren Zhengfei ABD’nin adımına hazır oldukları için bu adımın çok az şey ifade ettiğini belirtti.

Ren CCTV ile yaptığı söyleşide kısıtlamaların geçici olarak gevşetilmesinin böyle bir senaryo için hazırlıklar yapan şirket için çok az anlam ifade ettiğini söyleyerek “ABD hükümetinin adımları şirketimizin gücünü hafife alıyor” dedi.

ABD ÜRÜNLERİNDEN YARARLANAMAYACAKLARDI

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump hükümeti tarafından alınan karar gereği, içlerinde Huawei’nin de olduğu 70 kadar şirket kara listeye alınmış, ABD’de üretilen ürünlerden ve hizmetlerden aksi yönde bir karar olmadığı müddetçe yararlanamayacakları açıklanmıştı.

Aynı şekilde geçen hafta alınan karar gereği Amerikan şirketleri de ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiği düşünülen şirketlerden malzeme satın alamayacak.

Daha önce ABD’nin ulusal güvenliğe tehdit teşkil ettiğini açıkladığı Huawei şirketine yönelik güdülen bu kampanya, ABD ve Çin arasında yaşanan ticaret savaşının daha da güçlenmesine neden oluyor.

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SİSTEMLERİN ÇÖKMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, tanınan bu geçiş süreci boyunca Huawei teknolojisine dayanan telekomünikasyon şirketlerine başka anlaşmalar yapmaları için imkan tanınmış olacağını söyledi.

Daha önce Amerikan Ticaret Bakanlığı’nda çalışan avukat Kevin Wolf, Reuters’a yaptığı açıklamada, bu kararın internet, bilgisayar ve cep telefonu sistemlerinin çökmesini engellemek amacıyla alındığını söylüyor.

19 Ağustos’a kadar bu müddetin tanınacağı belirtilirken sürenin uzatılıp uzatılmayacağı henüz karara bağlanmış değil.

ABD’nin geçen hafta aldığı karar ise Huawei’nin tedarik zincirine ve müşterilerine hızlıca ve öngörülemeyen zararlara yol açabilir.

Dünyanın en büyük telekomünikasyon ekipmanı üreticisi olan Huawei, aynı zamanda 5G altyapısının da önde gelen sağlayıcılarından.

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AMERİKALI ŞİRKETLER 56,3 MİLYAR DOLAR KAYIBA UĞRAYABİLİR

Ancak ABD’nin geçen hafta aldığı karar şimdiden şirketi vurmuş vaziyette.

Google’ın çatı şirketi olan Alphabet, Huawei ile yazılım, donanım ve teknik servis hizmetlerini içeren anlaşmanın kapsamını daralttığını duyurdu.

Alphabet’in aldığı karar gereği bundan sonraki Huawei telefonlarında Google’ın geliştirdiği Android işletim sistemi güncellenemeyecek.

ABD Ticaret Bakanlığı’nın kısıtlamalarını gevşetmesinin ardından ise henüz Google cephesinden bir açıklama gelmedi.

ABD’deki çip yapımı ve tasarımı birliğinin başında olan John Neuffer ise bakanlıktan bu kararı daha uzun tutmalarını beklediklerini açıkladı.

Pazartesi günü yayımlanan bir rapora göre bu kısıtlamalar kapsamında Amerikan şirketleri 56,3 milyar dolar bir kayıba uğrayabilir.

Aynı zamanda 74 bin iş tehlikeye girmiş vaziyette.

‘GOOGLE İLE KONUŞUYORUZ’

Diğer yandan Çin devlet medyasına konuşan Huawei kurucusu Ren Zhengfei ise ABD’nin şirketinin gücünü hafife aldığını söyledi.

5G teknolojisinin bundan etkilenmeyeceğini ve 2-3 yıl içinde kimsenin kendilerine yetişemeyeceğini söyleyen Ren, Google ile ABD’nin yasağını nasıl aşabilecekleri konusunda görüşmeler yürüttüklerini aktardı.

Ren aynı zamanda 90 gün için tanınan müddetin kendilerini etkilemeyeceğini, şimdiden hazır olduklarını söyledi.

PİYASALARDA DÜŞÜŞ

Huawei’ye getirilen bu kısıtlamalar ise ABD ve Çin arasında ticaret savaşlarının daha da ilerlediğini gösteriyor.

Bu da piyasalara olumsuz bir şekilde yansıyor.

Google’ın kararını açıklamasının ardından Pazartesi günü Amerikan piyasalarında önde gelen endekslerde düşüş yaşandı.

Salı günü ise Asya piyasalarında hisseler dört ayın en düşük seviyelerini görerek güne başladı.

MSCI’ın Asya Pasifik endeksi yüzde 8 düşüş kaydetti.