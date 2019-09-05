ABD, Huawei’nin avukatını kovmaya çalışıyor

Huawei ile ABD arasında gerginlik devam ederken, Huawei'nin ABD'deki avukat ekibinin başında bulunan eski ABD Adalet Bakan Yardımcısı James Cole'un görevinden alınması gündemde.

CNN'de yer alan habere göre 2010-2015 yılları arasında Adalet Bakanlığı Yardımcılığı görevini yürüten Cole’un, ABD devletinin iç işlerini çok yakından bildiği için bu davada Huawei tarafını temsil etmesi Beyaz Saray tarafından sakıncalı görülüyor.

‘HUAWEİ’YE KONAN AMBARGONUN DEVAMI’

Cole konu hakkında yaptığı açıklamada görevden alınma iddialarına ilişkin, “Huawei'ye konan ambargonun bir devamı” diye konuştu.

Cole'un Huawei'yi savunduğu davalarda ABD hükümeti birkaç kez Çinli şirketin İran ambargosunu deldiğini iddia etmiş fakat davayı Cole'un tarafı yani Huawei kazanmıştı.

Huawei'nin avukatları Cole'un 2015 yılında görevini bıraktıktan bir sene sonra şirket ile çalışmaya başladığını bu yüzden öncesinde herhangi bir bağ aramanın doğru olmadığını söylüyor.

Cole Huawei'nin ABD'de işe aldığı ilk eski kamu görevlisi değil. Obama'nın Beyaz Saray'daki ekibinden İçişleri Bakanlığı siber güvenlik uzmanı Andy Purdy şu an Huawei'nin siber güvenliğinden sorumlu.