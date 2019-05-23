ABD ile yeni gerilim yok! İran’dan petrol alımını durdurduk

İran ile 2015 yılında yaptığı nükleer anlaşmadan geçen yıl çekilen ve Tahran’ın petrol ihracatını azaltacak yaptırımları tekrar başlatan ABD, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu İran’dan petrol ithal eden sekiz ülkeye Kasım ayında yaptırımlardan altı ay süreyle muafiyet tanımıştı. ABD, Kasım’da başlattığı muafiyetin süresi 1 Mayıs’ta dolduktan sonra hiçbir ülkeye muafiyeti yenilemedi.

‘PETROL ALMIYORUZ’

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, “Artık İran’dan petrol almıyoruz. Bu yaptırımlardan muafiyet alan sekiz ülkeden biriydik ve şimdi de bunlara uymaya hazırız” dedi.

Reuters’ta Pazartesi günü yer alan bir haberde, Refinitiv’in sağladığı petrol tankeri rota takip verileri, ABD’nin yaptırım muafiyetini kaldırdığı Mayıs ayı başından bu yana Türk limanlarına İran petrolü taşıyan herhangi bir tanker yanaşmadığını göstermişti.

‘YAPTIRIMLARA İNANMIYORUZ’

Ancak Türk yetkili, Ankara’nın İran konusundaki yaptırım politikası ile ilgili ABD ile aynı fikirde olmadığını söyleyerek, “Yaptırımlara inanmıyoruz, ancak stratejik bir müttefik olarak ABD kararına saygı duyuyoruz. İran’ın yalnız bırakılmasının yardımcı olacağına inanmıyoruz” dedi.

REUTERS