ABD kripto paralardan vergi toplamaya hazırlanıyor

Wall Street Journal'da yer alan habere göre ABD İç Gelirler Kurumu (IRS) ülkede 10 binden fazla kripto para sahibine gönderdiği mektupta kripto para sahiplerinden vergi toplanabileceği mesajını verdi.

IRS gönderdiği mektupta özellikle Bitcoin alım ve satımı yapan kişilerin buralardan elde ettiği nakit dolarlara dikkat çekiyor.

IRS Başkanı Chuck Rettig, “Bu mektupları ciddiye alsınlar, IRS sanal paraları da (vergi toplamak için) göz önünde bulunduruyor” diyor.

Bitcoin'in tekrar kendini toparlama işaretleri göstermesinden sonra IRS'in mektup göndermesi dikkat çekti. Temmuz ortasında bitcoin 12 bin doları aşmıştı. Facebook'un kripto parası ‘libra'yı da tanıtması IRS'in kripto paralar üzerinden vergi toplamak için iştahını artırıyor.