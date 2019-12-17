ABD Temsilciler Meclisi Huawei yasağını onayladı

Yasa tasarısının bu hafta senatonun onayına gitmesi ve hem Cumhuriyetçiler hem de Demokratlarca desteklendiği için onaylanması bekleniyor.

Yasa ayrıca ABD´li küçük telekomünikasyon sağlayıcılarına 1 milyar dolar tahsis edilerek “şüpheli iletişim araçlarını” kullanımdan kaldırılmasını öngörüyor.

Kongreden yapılan ve hem demokratların hem de cumhuriyetçilerin yaptığı açıklamada, “ABD´nin kablosuz geleceği için ağlarımızı yabancı müdahalesinden korumak son derece önemli. Huawei gibi firmalar ABD´nin ticari ve güvenlik çıkarlarına büyük bir tehdit oluşturuyor çünkü iletişim sağlayıcılarımız bu firmaların cihazlarını kullanarak operasyonlarına devam ediyorlar” denildi. (DHA)