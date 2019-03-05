ABD Türk ürünlerine vergi getirmeyi planlıyor

ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) Türkiye’yi, bazı ürünlerin ABD’ye gümrüksüz girişine imkan sağlayan ‘Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’ (GSP) programından çıkarmayı düşündüğünü açıkladı.

USTR basın bülteninde “Türkiye artık Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine katılmaya uygun değil, çünkü ekonomik olarak yeterince gelişti” dedi.

Türkiye’nin ABD’nin ithal çelik ve alüminyuma yönelik gümrük vergilerine karşılık olarak ABD mallarına misilleme gümrük vergileri uygulamasının ardından USTR Ağustos ayında Türkiye’nin programdaki uygunluğunu gözden geçirdiğini söylemişti.

USTR, Türkiye’nin programdan çıkarılmasının, Kongre’ye ve Türk hükümetine yapılan bildirimlerden sonra en az 60 gün boyunca yürürlüğe girmeyeceğini ve Trump’ın resmi açıklamasıyla yürürlüğe gireceğini söyledi.

Türkiye, en eski ve en büyük ABD ticari tercih programı olan GSP programına katılan 120 ülkeden biri. Bu program binlerce ürün üzerindeki gümrük vergilerini kaldırarak, programdan yararlanan ülke ve bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor.

USTR’nin web sitesine göre, ABD 2017’de GSP programı kapsamında Türkiye’den 1.66 milyar dolar ithalat yaptı. Bu rakam ABD’nin toplam ithalatının yüzde 17.7’sini oluşturuyor.

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