Ticaret savaşlarında şimdilik anlaşma sağlandı! Kur üzerinde tehdit biraz azaldı

ABD ve Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasında uzlaştı. Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray'da görüşmelere katılan bazı Amerikalı yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamalarda 17 aydır devam eden ticaret savaşında tarafların uzlaşıya yakın olduklarını söylemişti. Başkan Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda “Çin'le ÇOK BÜYÜK ANLAŞMAYA çok yaklaşıyoruz” diye yazmıştı.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019

Amerika’nın Sesi’nin aktardığı habere göre; Reuters haber ajansına bilgi veren Amerikalı kaynaklara göre, ABD Çin'den ithal edilen 160 milyar dolar değerindeki ürüne yönelik 15 Aralık'tan itibaren yürürlüğe girecek olan yeni gümrük vergilerini askıya almayı kabul etti.

Anlaşma kapsamında ABD'nin şu anda uygulamada olan gümrük vergilerini bazı ürünlerde düşürmesi öngörülüyor.

(Detaylı veriler için yukarıdaki ilgili kelimelere tıklayın)

ÇİN 50 MİLYAR DOLAR TARIM ÜRÜNÜNÜ KABUL ETTİ

Çin de bunun karşılığında ABD'den 2020 yılı içinde 50 milyar dolarlık tarım ürünü almayı, Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimini kolaylaştırmayı ve fikri mülkiyet haklarına yönelik koruma önlemlerini sıkılaştırmayı taahhüt etti.

Pekin Trump yönetiminin Çin'den ithal edilen 160 milyar dolarlık ürüne yönelik gümrük vergilerini arttırması halinde karşılık verme tehdidinde bulunmuştu.

ABD ÇİN’İ SAHTEKARLIKLA SUÇLUYOR

İki taraf birinci aşama anlaşma üzerinde uzlaşmış olsa da, en zorlu ve karmaşık konular çözümsüz kalmaya devam ediyor. Trump yönetimi Pekin'i sürücüsüz otomobil ve yapay zeka gibi gelişmiş teknoloji alanlarında üstünlük sağlama çabasında sahtekarlıkla suçluyor.

ABD Çin'in teknoloji hırsızlığı yaparak yabancı şirketleri ticaret sırlarını paylaşmaya zorlamak ve yabancı rakiplerinin önüne de bürokratik engeller çıkarmakla suçluyor. Pekin ise suçlamaları reddediyor ve Washington'un uluslararası ticarette yükselen rakibi olarak gördüğü Çin'in etkisini bastırmaya çalıştığını savunuyor.