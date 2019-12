Ticaret savaşlarında şimdilik anlaşma sağlandı! Kur üzerinde tehdit biraz azaldı

ABD ve Çin ticaret anlaşmasının ilk aşamasında uzlaştı. Başkan Donald Trump ve Beyaz Saray'da görüşmelere katılan bazı Amerikalı yetkililer Perşembe günü yaptıkları açıklamalarda 17 aydır devam eden ticaret savaşında tarafların uzlaşıya yakın olduklarını söylemişti. Başkan Trump Twitter'dan paylaştığı mesajda “Çin'le ÇOK BÜYÜK ANLAŞMAYA çok yaklaşıyoruz” diye yazmıştı.

Getting VERY close to a BIG DEAL with China. They want it, and so do we!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019