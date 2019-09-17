ABD’de Guantanamo israfı tartışması

Her yıl federal hükümetin borç limiti yüzünden kapandığı Amerika Birleşik Devletleri'nde dünyanın en pahalı hapishanesi Guantanamo'nun masrafı tartışmalı bir hale geldi.

New York Times'ın haberine göre 40 mahkumun kaldığı Guantanamo'da mahkum başına yılda 13 milyon dolar (75 milyon TL) masraf yapılıyor.

11 Eylül saldırıları döneminde dünyanın gündeminde olan Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde bulunan yüksek güvenlikli hapishane şu sıralar da masrafı ile gündemde.

HER MAHKUM BAŞINA 45 GÖREVLİ

Trump hapishaneyi ve yanındaki üssü kapatmayı düşünmediğini hatta Guantanamo'ya yeni ‘kötü adamlar'ı da göndermek istediğini açıklamıştı.

Guantanamo'da her mahkumun başına 45 görevli düşüyor. Hapishane ve yanındaki üste 1800 asker bulunuyor. Aynı zamanda tesisin içinde bir mahkeme de var. Hakimler, jüri üyeleri ve onların masrafları da üssün bütçesinden karşılanıyor. Guantanamo'nun geçen yılki bütçesi 520 milyon dolardı. (Yaklaşık 3 milyar dolar)

166 MAHKUM VARDI

Hapishanedeki 40 mahkuma helal yemekler yedirildiği içeride PlayStation, spor salonu olduğu ifade ediliyor. 2013 yılında Savunma Bakanlığı'nın açıkladığı rakamlara göre Guantanamo'da 166 mahkum bulunuyordu ve bu mahkumların yıllık masrafı 454 milyon dolardı.

BUGÜNE KADAR 7 MİLYAR DOLAR HARCADI

Hapishanenin kurulduğu tarihten bu yana inşaat maliyetleri dahil 7 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor. Bush döneminde üsteki hükümlü ve tutuklu sayısı 540'a çıkmıştı. Daha sonra salınan ve iade edilen mahkumlarla birlikte bu sayı 40'a kadar indi.

‘İNANILMAZ PAHALI BİR TESİSE İHTİYACIMIZ YOK’

Washington'dan Temsilciler Meclisi üyesi olan Demokratik Parti üyesi Adam Smith, “40 kişi için Guantanamo'daki gibi inanılmaz pahalı bir tesise ihtiyacımız yok” diyor. Guantanamo'nun masraflarının fazla olmasında körfezdeki personelin barınma ve yiyecek gibi bütün ihtiyaçlarının ABD hükümeti tarafından karşılanması da var. Guantanamo'ya gitmeyi kabul eden bir görevli yemek ve barınma gibi ihtiyaçları için ücret ödemiyor.

‘İŞLERİ KONTROL ALTINDA TUTABİLMEK İÇİN KİMSEM YOK’

Körfez'deki birleşik kuvvetlerin komutanı David Heath 2016 yılında gazetecilere yaptığı açıklamada, “Düzeni sağlayacak bir kasaba şerifim yok. Burada işleri kontrol altında tutabilmem için kimsem yok” diyerek tesisin iyi işleyebilmesi için paraya ihtiyacı olduğunun altını çiziyordu.