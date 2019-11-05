ABD’de Halkbank duruşması bugün

İki duruşma arasında, Halkbank’ın ABD’de anlaştığı avukatlar ve davaya bakan Savcılık, konu hakkında mahkemeye resmi yazılar yazarak, görüşlerini açıkladılar.

Halkbank’ın avukatı Andrew Hruska, Manhattan'daki ABD Bölge Hakimi Richard Berman'a yazdığı mektupta, bankanın suçlamalarla ilgili mahkemeye katılma görüşünde olmadığını söyledi. Avukat, kendisinin iddianamenin reddine ilişkin bankayı sınırlı bir amaçla temsil etmesine izin verilmesini istedi.

Ancak Savcılık buna karşı çıkarak, Halkbank’ın mahkemede mutlaka temsil edilmesini ve davanın görülmeye başlamasını istedi.

Savcılık yazısında, Hakim Berman’dan Halkbank avukatlarının bu duruşmaya da gelmemesi halinde, yaptırım uygulanması istendi. Yaptırımın ise, Halkbank’a mahkemeye gelmediği her gün için, Hakim Berman tarafından belirlenecek para cezası olması istedi. Eğer Hakim Berman Savcılığın bu talebini kabul ederse, Halkbank mahkemeye başvurmadığı her gün için ceza ödemek zorunda kalabilecek.

ABD ADALET BAKANLIĞI, TÜRK ADALET BAKANLIĞI’NA BİLDİRDİ

Savcılık yazısında ayrıca duruşmalara katılmayan Halkbank’a hem iddianamenin, hem de duruşma celplerinin hem e-mail, hem de ABD Adalet bakanlığı tarafından iletildiği bilgisi de yer aldı. Savcılık, sadece Halkbank’ın değil, Halkbank’ın yüzde 51’inin kontrolünü elinde tutan Türkiye Varlık Fonu’na da ayrıca bildirimde bulunulduğunu mahkemeye bildirdi.

Yazıda, mahkeminin ABD Adalet Bakanlığı’na gönderdiği celbin, Türk Adalet bakanlığı’na iletildiği, buradan da Halkbank’a iletilmesinin istendiği ifade edildi.