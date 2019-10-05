ABD’de işsizlik yine 50 yılın dibinde

ABD’de tarım dışı istihdam Eylül ayında 136,000 ile beklentilerden az arttı.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre saatlik ücretler Ağustos ayında %0.4 yükseldikten sonra, Eylül’de değişmedi. Eylül ayı ile birlikte yıllık bazda ücretler %2.9 yükseldi.

İşsizlikteki gerileme ise yatırımcıların yavaşlayan ekonomi ve resesyon konusundaki endişelerini hafifletti ve neredeyse 50 yılın en düşük değeri olan %3.5 seviyesine indi

ABD’DE İŞSİZLİK YÜZDE 3.5 TÜRKİYE’DE YÜZDE 13

Türkiye’de işsizlik Haziran döneminde yüzde 13 olarak gerçekleşti. Türkiye’nin nüfusu TÜİK’in son rakamlarına göre 82 milyon 3 bin 882 kişi.

İstihdam raporu, imalat verilerinin Eylül’de 10 yılın en düşük seviyesine düşmesinin ve hizmet sektöründeki sert yavaşlamanın hemen ardından yayınlandı. ABD’nin nüfusu ise resmi rakamlara göre 329 milyon 768 bin 495.

İstihdamdaki devam eden ılımlı artışa ve işsizlikteki sert düşüşe rağmen, ekonomistler FED’in bu sene içerisinde en az bir defa daha faiz indirimine gideceğini öngörüyorlar.

Reuters anketine katılan ekonomistler tarım dışı istihdamın 145,000 artmasını, işsizliğin %3.7’de kalmasını, saatlik ücretlerin ise %0.3 artmasını bekliyorlardı.

REUTERS