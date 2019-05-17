Son dakika: Ayrıcalıklı ortaklık sona erdi!

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’ye ABD ile ticarette vergi avantajı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi kapsamındaki ülkeler listesinden Türkiye’nin çıkarıldığını açıkladı.

YÜZDE 25’E İNDİRİLDİ

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise konuyu Twitter hesabından yaptığı açıklama ile değerlendirdi. Pekcan yaptığı açıklamada, “ABD’nin Türkiye’den yapılan çelik ithalatında vergileri %50’den %25’e indirmesi olumlu ancak beklentimiz ikili ticaretin önündeki tüm engellerin kaldırılmasıdır. Ayrıca, Türkiye’nin GTS’den çıkarılması kararı, iki ülke hükümetleri tarafından ilan edilen 75 milyar dolar ticaret hacmi hedefi ile çelişmektedir” dedi.

Pekcan ABD ile ikili ticaretin önüne konulan engellerin sadece Türk firmalarını değil ABD firmalarını da etkilediğine dikkat çekerek, “Önemli bir ticaret ortağımız olan ABD ile ticaret hacmimizi artırmaya yönelik çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz” dedi.

120 ÜLKENDEN BİRİ

Türkiye, en eski ve en büyük ABD ticari tercih programı olan GTS programına katılan 120 ülkeden biri. Bu program binlerce ürün üzerindeki gümrük vergilerini kaldırarak, programdan yararlanan ülke ve bölgelerde ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi amaçlıyor. USTR’nin web sitesine göre, ABD 2017’de GTS programı kapsamında Türkiye’den 1.66 milyar dolar ithalat yaptı.

Bankacılar ABD tarafından açıklanan iki karardan birinin pozitif diğerinin negatif olduğunu belirtiyor. Birlikte ele alında sektörler etkilerin olabileceğini belirten analistler makro ekonomik olarak etkinin ise “tamamen ihmal edilebilir” olduğuna dikkat çekiyorlar.

ABD, 23 Mart 2018’de Türkiye’nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelere çelikte 25, alüminyuma yüzde 10 ilave gümrük vergisi uygulamaya başlamış, bazı ülkelere ise istisna getirmişti. İlave vergiye maruz kalan Türk çeliği yılın ilk yarısında rekabet avantajını kaybetmiş ve ABD’ye ihracatta sert düşüş yaşamıştı.

Benzer ülkelere göre aynı vergi kaybolan rekabet avantajının ise geri gelmesi anlamına geliyor. Analistler karardan daha çok siyasilerin açıklamalarına, son dönemde riskler taşıyan iki ülke ilişkilerinin önümüzdeki dönem seyrine odaklanıyorlar. ABD Türkiye ilişkilerinde özellikle Rusya yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin alımı süreci yakından izleniyor. Yaptırım olasılığı piyasaları zaman zaman baskılıyor.

REUTERS- SOZCU.COM.TR