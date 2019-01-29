ABD’den Huawei’ye ‘İran yaptırımı’ suçlaması

ABD adalet bakanlığı, Huawei ve şirketin mali işler başkanı Meng Wanzhou’yu ABD’nin İran’a yönelik yaptırımlarını ihlal etmek için Tahran ile işbirliği yapmakla suçladı.

Bakanlık ayrıca, Huawei'nin T-Mobile US Inc’ten robot teknolojisini çaldığını da iddia etti. Huawei ise, iki şirketin bu konudaki anlaşmazlıklarını 2017 yılında çözdüğünü söyledi.

ÇİN 2 KANADALIYI TUTUKLADI

Huawei’nin kurucusunun kızı olan Meng, 1 Aralık’ta Kanada’nın Vancouver kentinde tutuklandı ancak daha sonra denetimli olarak serbest bırakıldı. Çin, de ulusal güvenlik gerekçesiyle iki Kanadalıyı tutukladı.

ABD Kanada’dan Meng’in tutuklanmasını ve yargılanmak üzere ABD’ye gönderilmesini istiyor.

Çin dışişleri bakanlığı ABD’nin Meng’e karşı getirdiği suçlamalar hakkında “büyük endişesini” dile getirdi. Bakanlık ABD’nin tutuklama talebinden vazgeçmesini ve Çinli şirketler üzerindeki “makul olmayan baskısını” sona erdirmesini istedi.

REUTERS