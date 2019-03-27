Kapalıçarşı’daki iki şirkete ABD yaptırımı

Amerika’nın Sesi’nde yer alan habere göre; ABD Maliye Bakanlığı'ndan aralarında Türkiye'deki bazı şirket ve kişilerin de olduğu bir dizi kurum ve kişilere İran Devrim Muhafızları'na para aktardıkları gerekçesiyle yeni yaptırım geldi. Türkiye, İran ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki bazı kişi ve şirketler dolaylı yaptırım listesine alındı.

25 KİŞİ VE KURUM KARA LİSTEDE

ABD Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde paylaşılan açıklamada İran, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde bulunan bu şirket ve kişilerin İran Devrim Muhafızları'na milyarlarca euro para aktardığı belirtildi. Bu 3 ülkede bulunan ve İran Devrim Muhafızları ve İran Savunma Bakanlığı ve Silahlı Kuvvetler ve Lojistik ile bağlantılı olan paravan şirketler dahil olmak üzere 25 kişi ve kurumun kara listeye alındığı belirtildi.

ABD Maliye Bakanlığı'nın hedef aldığı kurumlar arasında bankalar ve başka mali kurumlar da yer alıyor. ABD Maliye Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada yaptırım listesinde Kapalıçarşı’da döviz işi yapan iki firma da bulunuyor.

ABD Maliye Bakanı Steve Mnuchin “İran, Türkiye ve BAE'de bulunan geniş bir paravan şirket ağı ve kişileri, İran rejiminin gizli şekilde bir milyar doları aşkın paratı transfer etmek için kullandığı tezgahı bozmak için hedef alıyoruz” ifadelerini kullandı.