ABD’den Venezuela’ya petrol ambargosu

ABD, Venezuela için yeni bir yaptırım paketi açıkladı. Venezuela'nın devlet petrol şirketi PDVSA'nın ABD'li şirketlerle iş yapması ve onlardan nakit kabul etmesi yasaklandı. PDVSA’nın ülkedeki 7 milyar dolarlık varlığı donduruldu. PDVSA'nın ABD'deki hesapları donduruldu, şirketin ABD'de ortak olduğu Citgo Petroleum şirketindeki hisselerinin kontrol hakkı da elinden alındı.

CİTGO’NUN YÖNETİMİ GUAİDO’YA VERİLECEK

ABD'nin Venezuela devlet başkanı olarak tanıdığını açıkladığı Juan Guaido, Citgo şirketinin kontrolünü alacaklarını ifade etmişti. ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin, petrol rafinerisi Citgo'nunsa elde edilen gelirin bloke edilen bir hesaba aktarılması koşuluyla faaliyete devam edeceğini belirtti. Mnuchin, Citgo'nun Venezuela halkının ve ülkenin esas liderlerinin malı olduğunu söyledi.

GÜNDE YARIM MİLYON VARİL SATIYORLAR

PDVSA kaynaklarından Reuters'a yapılan bir açıklamaya göre ödemesi önden yapılmadıysa yeni petrol varillerinin Venezuela'dan ABD'ye satılmasına ABD yönetiminin kararı gereği izin verilmeyecek. Venezuela, ABD'ye günde yarım milyon varil petrol satışı gerçekleştiriyor.

HESAPLARI ÇİN’DE

Venezuelalı petrol şirketleri ve ABD'li alıcılıların pazarlarını çeşitlendirmek için yeni arayışlara girmesi bekleniyor. Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA yıllar önce aldığı bir önlemle banka hesaplarını ABD'den Çin'e taşımıştı. PDVSA'nın Avrupa Birliği ülkelerinde de hesabı bulunurken ABD'li şirketlerin Çin'deki hesaplara para yatırabilmesi için yine de ABD'li bankaları aracı olarak kullanması bekleniyor.

Venezuela'nın en büyük ticaret ortağı ABD. Ülke geçen yıl ABD'ye 12 milyar dolarlık petrol ihracatı gerçekleştirdi. Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton “Bugün attığımız adım Maduro rejiminin Venezuela halkının malını yağmalamaya devam etmemesini sağlayacak” diye konuştu.

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İNGİLTERE’DEKİ ALTINLARA NE OLACAK?

Diğer yandan Guaido, İngiliz yetkililere yazdığı mektupta Maduro’nun İngiltere Merkez Bankası’ndaki altın rezervlerine erişimin durdurulması talebinde bulundu.

Bloomberg haber ajansı, hafta sonu yayımladığı haberde Maduro yönetiminin İngiltere Merkez Bankası’ndan 1.2 milyar dolar değerindeki altın rezervlerini çekmek istediği, Merkez Bankası’nın ise bu talebi reddettiği iddia edilmişti.

Bu iddiayla ilgili Venezuela Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası’ndan resmi bir açıklama yapılmadı.

İngiltere’nin Avrupa ve ABD’den sorumlu devlet bakanı Alan Duncan ise Pazartesi günkü açıklamasında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’ya ülkesinin altın rezervlerine erişim hakkı kararını yalnızca İngiltere Merkez Bankası’nın verebileceğini söyledi.