AB’den Amazon firmasına soruşturma

AB Komisyonu, Amazon firması hakkında resmi rekabet soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Açıklamada, Amazon firmasının internet sitesindeki bağımsız satıcılara ait hassas verileri kullanmasının AB rekabet kurallarına uygunluğunun değerlendirileceği belirtildi.

Amazon’un, perakendecilik yapmakla beraber platformunda bağımsız satıcılara da yer verdiğine dikkati çekilen açıklamada, “Amazon, bağımsız satıcılar için bir pazar sunarken, şirketlerin platformdaki faaliyetleriyle ilgili verileri toplamaya devam ediyor.” ifadesi kullanıldı.

YETKİ AB KOMİSYONU’NDA

Açıklamada, ön incelemede Amazon’un, pazar satıcıları, ürünleri ve işlemleri hakkında rekabet açısından hassas bilgileri kullandığının tespit edildiği, söz konusu durumun kanıtlanması halinde bunun AB rekabet kurallarına ve anlaşmalarına aykırı olacağı kaydedildi.