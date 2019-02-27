AB’den Halkalı-Kapıkule hattına 275 milyon euro hibe

AB Türkiye Delegasyonu’nun basın bültenine göre proje için yapılacak toplam yatırım maliyetinin 1 milyar euro civarında olmasının beklendiği ve AB tarafından sağlanacak 275 milyon euroluk hibeyle birlikte bu projenin, Türkiye’de yürütülen en büyük AB yatırım projesi olacağı belirtildi.

İstanbul büyükşehir bölgesini, Türkiye-Bulgaristan sınırına bağlayacak olan demir yolu hattına ilişkin finansman anlaşmasını AB Komisyonunun Hareketlilik ve Ulaştırmadan sorumlu Üyesi Violeta Bulc ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın imzalayacağı belirtildi.

“ÇOK ÖNEMLİ FAYDALARI BERABERİNDE GETİRECEKTİR”

Bültende “Tahminlere göre demir yolu hattının inşası tamamlandığında, bu hat hem tüketici hem de üreticiler açısından değeri 1.6 milyar euroyu bulan çok önemli faydaları da beraberinde getirecektir” denildi ve şu ifadelere yer verildi:

“Bu bağlamda Türkiye, stratejik açıdan önemli diğer proje Yavuz Sultan Selim köprüsü demir yolu bağlantılarının inşaatını da en geç 2029’a kadar bitirme taahhüdünü vermiştir. Bu demir yolu bağlantıları, eksik bağlantıların tamamlanması anlamına gelmektedir ve AB ile Türkiye arasında ve Türkiye’den Orta Doğu, Kafkaslar ve Orta Asya'ya uzanan daha büyük bir ticaret koridorunun gelişmesini de kolaylaştıracaktır.”

REUTERS