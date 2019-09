ABD’li Bakan Ross’un 5 günlük Türkiye mesaisi

G20 Liderler Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, iki ülkenin ticaret hacmi hedefini 100 milyar dolara çıkarmış ve karşılıklı ekonomik ilişkilerin çok daha ileriye taşınması yönündeki iradelerini ifade etmişlerdi. Bunun üzerine ABD ve Türkiye’de hükümet temsilcileri, sektör paydaşları ve iş adamları söz konusu hedefin gerçekleştirilebilmesi için çalışmalar yürüterek, öneri ve projelerini belirlediler. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross’un Türkiye ziyareti öncesi iki ülke arasında 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için beklentiler, “ABD-Türkiye Yatırım ve Ticaret İlişkileri İstişare Toplantısı”nda masaya yatırıldı. Sorunlara yönelik talep ve öneriler, geliştirilebilecek projelere ilişkin görüşler tespit edildi.

Ross, 6-11 Eylül’de gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinde ilk olarak 7 Eylül’de Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya geldi. Görüşmenin detaylarını Twitter hesabından paylaşan Pekcan, ABD’li mevkidaşı ile sivil havacılık, otomotiv, otomotiv yan sanayii, mücevher, mobilya, tekstil gibi sektörel bazda ticaret kapasitesinin geliştirilmesi için yapılabilecekleri istişare ettiklerini aktardı.

Bu çerçevede, özellikle ABD'deki dağıtım kanallarına erişim konusunu ele aldıklarını ve sektörler bazında firmalara yönelik programlar hazırlamak konusunda mutabık kaldıklarını dile getiren Ross, ikili ticaretin önündeki bazı engel ve uygulamaların kaldırılması ile ilgili somut beklentileri kendilerine ilettiklerini bildirdi. Pekcan, Ross’u özel sektör temsilcileriyle bir araya getirdiklerini belirterek, özel sektörün, ABD ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması için kendi planlarını, vizyonlarını, çalışmalarını ve beklentilerini Bakan Ross ile paylaştığını ifade etti.

İŞ DÜNYASININ ÖNERİLERİNİ DİNLEDİ

Ross, temaslarının ikinci gününde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)- Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Yürütme Kurulu Toplantısı’na katıldı. DEİK tarafından duyurulan toplantıda Ross’un, ABD’ye yatırım için şu an en doğru zaman olduğunu vurguladığı belirtildi. Etkinlikte, TAİK tarafından haziranda Boston Consulting Group (BCG) ile başlatılan çalışmayla Ross ile öneriler ve olası iş birliği fırsatları paylaşıldı. Toplantıya katılan yürütme kurulu üyeleri otomotiv, finans, çelik-alüminyum, telekomünikasyon, turizm, petrokimya, savunma ve hava-uzay sanayi, inşaat ve altyapı, gayrimenkul, lojistik, ilaç sanayi ve enerji alanlarında görüş alışverişinde bulundu.

ALBAYRAK İLE GÖRÜŞME

Ross, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile bir araya geldi. Albayrak, söz konusu toplantıya ilişkin Ross ile ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari iş birliğini kapsamlıca ele aldıkları verimli bir görüşme yaptıklarını, 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi için kararlılıklarını bir kez daha vurguladıklarını belirtti.

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLER BELİRLENDİ

Ross, Ankara temasları kapsamında, Pekcan ile dün yeniden görüştü, iki bakan toplantının ardından ortak basın açıklaması yaptı. Pekcan, ülkelerin ticaret bakanlıklarının başkanlığında sektör temsilcileriyle beraber sektörel komiteler kurulmasına karar verdiklerini belirterek, Türk ve ABD’li firmaları bir araya getirecek olan bu komitelerin sonuç odaklı çalışacağını ve bu çalışmanın sonuçlarını bir an önce almak üzere iş birliğiyle hareket edeceklerini söyledi. Sonuç odaklı yaklaşımı en kısa zamanda eyleme geçirerek, karşılıklı ticareti artırmayı amaçladıklarının altını çizen Pekcan, bu amaç doğrultusunda Türk ve Amerikan firmalarının her iki ülkedeki dağıtım kanallarına ulaşmasının çok önemli olduğu, firmalar arasındaki temasların anılan süreçte her iki ülke ticaret bakanlıklarının desteğinin yararı ve gerekliliği üzerinde mutabık kaldıklarını bildirdi.

Tekstil, hazır giyim, mobilya, mermer, otomotiv, otomotiv yan sanayi, mücevherat, sivil havacılık, çimento, kimya, makine ve lojistik sektörlerini, ikili ticaret hacminin artırılmasında en öncelikli sektörler olarak belirlediklerini duyuran Pekcan, Ross’a demir çelik gibi sektörlerde karşılaşılan engeller, Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi’nden çıkarılmanın sonuçları, otomobil sektöründe uygulanması muhtemel önlemlere de değindiklerini, ABD tarafına bu konudaki talep ve önerileri ilettiklerini vurguladı.

SOMUT ADIMLARI BM TOPLANTISINDA LİDERLER AÇIKLAYACAK

Ross da Türkiye-ABD ticaret hacminde 100 milyar dolarlık hedefin ABD tarafından Türkiye’ye 50 milyar dolar, Türkiye tarafından da ABD’ye 50 milyar dolar ticaret olarak gerçekleşeceğini umduklarını, bu şekilde ticaret miktarının çok dengeli ve çok büyümüş olacağını bildirdi. En kısa zamanda somut olarak neler yapılabileceğine odaklandıklarını dile getiren Ross, bu adımların ayın 25’inde yapılacak Birleşmiş Milletler toplantısında, her iki ülkenin başkanları tarafından duyurulacağını bildirdi.

STA MÜZAKERELERİNE YEŞİL IŞIK

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ve beraberindekileri kabul etti. ABD Başkanı Trump ile serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması konusunu da gündeme aldıklarını duyuran Erdoğan, bu konuda ilgili bakanların en yakın zamanda çalışmalara başlayacağını bildirdi. Erdoğan, ABD firmalarını Türkiye’de yatırım yapmaya davet ederek, her ABD’li yatırımcıya gereken desteği vermeye hazır olduklarını vurguladı.

SAĞLIK VE ENERJİDE İŞ BİRLİĞİ

Ross’un Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile de bir araya geldiği toplantıda iki ülke arasında sağlık alanında geliştirilebilecek iş birliği imkanları ele alındı. ABD Ticaret Bakanı Ross ilaç ve tıbbi cihaz üretimi konusundaki yatırımlar ile bu alandaki ticaret hacminin önemine dikkati çekti. Ross, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile de görüştü. Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede küresel enerji gelişmeleri, trendler ve iki ülke arasındaki enerji iş birlikleri masaya yatırıldı. Konuk bakan, Ticaret Bakanı Pekcan ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nce (TOBB) düzenlenen çalışma yemeğine katıldı.

